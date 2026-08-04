Por prescripción médica a causa de su semana 32 de embarazo, la senadora nacional de Unión por la Patria por la provincia de Mendoza Anabel Fernández Sagasti no puede movilizarse en grandes distancias y, por eso, solicitó poder participar de la discusión y posterior votación en el Congreso, de manera virtual, de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
Una senadora nacional pidió votar virtualmente la ley de Tierras por estar embarazada
La legisladora por la provincia de Mendoza, Fernández Sagasti, está en su semana 32 de embarazo y, por orden médica, no puede viajar a Buenos Aires. Publicó un video en sus redes sociales.
El pedido se lo hizo a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, y fue dado a conocer, a través de un video publicado en sus redes sociales.
El video
La senadora Fernández Sagasti habría tomado contacto con Villarruel, quien le respondió que analizaría el pedido con el equipo jurídico del Senado antes de tomar una decisión.
A la espera de la respuesta, la senadora se adelantó a los hechos y advirtió que, si le es rechazado el pedido, presentará un recurso de amparo ante la Justicia Federal con el objetivo de poder ejercer su derecho a participar de la sesión en el Congreso.
A través de sus redes sociales, la legisladora kirchnerista sostuvo que, en caso de que le impidan ser parte de la votación, la provincia de Mendoza se quedaría sin representación. Al respecto, dijo: "No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal".
El argumento de la senadora
En el video, la legisladora afirmó que su médico le prohibió realizar viajes de larga distancia, por cualquier vía, porque podría afectar no solo su salud, sino también la de su bebé.
Además, sumó y remarcó que no se encuentra impedida de analizar expedientes, ni de debatir, así como tampoco de emitir su voto. Asimismo, recordó que, durante la pandemia, el Senado utilizó mecanismos virtuales para sesionar, modalidad que contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia.
En este contexto, Fernández Sagasti aclaró también que su planteo no está relacionado con la licencia por maternidad que le corresponde, sino con la posibilidad de cumplir con el mandato para el que fue elegida y representar a la provincia en el debate, ya que la legisladora sostuvo que su obligación es defender los intereses de los mendocinos en una discusión que consideró de relevancia para el país.