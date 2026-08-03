La sesión del 6 de agosto no figura todavía en la agenda oficial de la Cámara de Senadores de la Nación, pero está dando de qué hablar desde hace semanas.
Cambios por votos: el oficialismo vuelve a retocar el proyecto de la Ley de Tierras
Se espera una conferencia de prensa de Patricia Bullrich para este martes, donde explicará nuevos retoques al proyecto que generó rechazo, incluso, entre aliados. El objetivo es asegurar la mayoría.
Se trata de la reanudación, luego del cuarto intermedio pedido por La Libertad Avanza el 16 de julio pasado, en razón de la falta de votos garantizados para votar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o Ley de Tierras, en versión simplificada aunque el mensaje incluye otros aspectos centrales como el Manejo del Fuego, desalojos y expropiaciones.
Para este jueves, luego del receso de invierno, toda la atención está puesta en el recinto de la Cámara alta donde el oficialismo espera tener apoyo a su proyecto, tras el dictamen obtenido el 20 de mayo, aunque modificado en varias oportunidades (15 ó 16).
Nuevas modificaciones previtas
Aún así, la última palabra no está dicha: este lunes se supo que se harían nuevos cambios, en particular en el capítulo III que alude específicamente a la protección sobre la “Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.
La ley actual fija ese límite en un 15 %, el proyecto del Ejecutivo liberaba ese porcentaje que ahora se fijaría, en un intento por conseguir votos para uno de los capítulos más discutidos del texto, en un 25 %.
Está por verse si con esta modificación (que, según se asegura, tiene el aval de Federico Sturzenegger y Diego Santilli), alcanza para conseguir las adhesiones que hasta las últimas horas parecían insuficientes para lograr la media sanción.
La agenda de la semana
Según coincidieron varios medios nacionales, la propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, explicaría los detalles este martes por la tarde en una conferencia de prensa.
Mientras tanto, siguen en pie las convocatorias sindicales, de organizaciones ambientales y sociales, en distintos puntos del país para marchar en contra del proyecto de Javier Milei.
El epicentro de las protestas será el Congreso Nacional, donde el Senado tiene previsto abrir el recinto sin la presencia de su presidenta Victoria Villarruel que, por entonces, estará a cargo del Ejecutivo luego de la salida del país del presidente rumbo a Ecuador y a Colombia.