La Mesa Política del Gobierno volvió a tomar contacto este martes luego de dos semanas con un tema principal de conversación: las negociaciones en marcha para la sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como Ley de Tierras.
La Mesa Política del Gobierno avanzó en definiciones de la Ley de Tierras
Reunidos en Casa Rosada, el órgano acordó impulsar la norma que habilita mayor proporción en la compra de tierras por parte de extranjeros. El oficialismo en el Senado planea votar el proyecto este jueves.
De acuerdo a fuentes oficiales contrastadas por Agencia Noticias Argentinas, el órgano repasó el estado y los avances de cada proyecto que impulsa la administración libertaria y trazó una hoja de ruta para las próximas semanas. Todo a lo largo de dos horas y sin foto tras el encuentro.
La iniciativa que coloca topes para la compra de tierra por parte de extranjeros ocupó buena parte de la conversación. En el oficialismo, pese a las discrepancias con aliados, aseguraron que se votará en el Senado este jueves, tal como estaba previsto desde un comienzo.
También, hubo acuerdo para que a mediados de agosto la Cámara de Diputados trate el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la iniciativa de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se trata de dos textos prioritarios para el presidente Javier Milei.
En tanto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que este jueves 6 de agosto viajará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a la provincia de Catamarca.
Los funcionarios mantendrán encuentros con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Un gesto de parte de la administración libertaria a dos distritos que pueden aportar votos clave en el Congreso.
El cónclave libertario tuvo a la presencia de todos sus integrantes. Porque participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Santilli; el jefe de Hacienda Caputo; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.