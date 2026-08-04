El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes que el Gobierno aplicará sanciones por el paro de los trabajadores del servicio de practicaje, una medida de fuerza que mantiene paralizadas las terminales fluviales de todo el país.
El Gobierno confirmó que aplicará sanciones por el paro que paraliza los puertos
El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que habrá medidas contra los trabajadores del servicio de practicaje. La protesta rechaza el decreto que desreguló la actividad.
“No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir”, afirmó durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El origen del conflicto
La protesta fue impulsada en rechazo al Decreto 690/2026, que modificó el régimen vigente desde 1991 para la actividad de los prácticos, encargados de asistir a los buques de gran porte durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos.
Ravier sostuvo que la desregulación busca reducir los costos logísticos mediante la incorporación de nuevos prestadores. “El Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia”, señaló.
Un servicio considerado esencial
El funcionario explicó que la reforma forma parte de un proyecto que deberá ser enviado al Congreso, aunque el Poder Ejecutivo resolvió adelantar su implementación mediante un decreto.
También remarcó que el practicaje es considerado un servicio esencial y que sus trabajadores deben garantizar su continuidad. El tráfico fluvial permanece interrumpido mientras continúa la medida de fuerza.
Endeudamiento de las familias
Durante la conferencia, Ravier también se refirió al crecimiento de la morosidad y el endeudamiento de los hogares. Aseguró que el Gobierno está preocupado por la situación, aunque descartó implementar transferencias directas de dinero.
El vocero afirmó que los bancos negocian con sus clientes planes de refinanciación con plazos más largos y menores tasas. Según indicó, el Estado buscará colaborar mediante la estabilidad económica.
Compra de tierras y Brasil
Ravier rechazó además que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pueda afectar la soberanía nacional al flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros.
Finalmente, dijo no tener información sobre un nuevo viaje de Javier Milei a Brasil, aunque ratificó el respaldo político del Presidente a Flávio Bolsonaro y a los dirigentes que comparten su agenda ideológica.