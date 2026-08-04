#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Conflicto portuario

El Gobierno confirmó que aplicará sanciones por el paro que paraliza los puertos

El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que habrá medidas contra los trabajadores del servicio de practicaje. La protesta rechaza el decreto que desreguló la actividad.

Adrián Ravier confirmó que habrá sanciones por el paro del servicio de practicaje.Adrián Ravier confirmó que habrá sanciones por el paro del servicio de practicaje.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes que el Gobierno aplicará sanciones por el paro de los trabajadores del servicio de practicaje, una medida de fuerza que mantiene paralizadas las terminales fluviales de todo el país.

“No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir”, afirmó durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El origen del conflicto

La protesta fue impulsada en rechazo al Decreto 690/2026, que modificó el régimen vigente desde 1991 para la actividad de los prácticos, encargados de asistir a los buques de gran porte durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos.

A drone view shows a cargo vessel and containers at the Dock Sud Port during a maritime workers strike, in Avellaneda, Buenos Aires province, August 4, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianLa medida de fuerza mantiene paralizado el tráfico en las terminales fluviales del país. Foto: Reuters

Ravier sostuvo que la desregulación busca reducir los costos logísticos mediante la incorporación de nuevos prestadores. “El Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia”, señaló.

Un servicio considerado esencial

El funcionario explicó que la reforma forma parte de un proyecto que deberá ser enviado al Congreso, aunque el Poder Ejecutivo resolvió adelantar su implementación mediante un decreto.

También remarcó que el practicaje es considerado un servicio esencial y que sus trabajadores deben garantizar su continuidad. El tráfico fluvial permanece interrumpido mientras continúa la medida de fuerza.

puertoEl Gobierno defendió el decreto que desreguló la actividad portuaria.

Endeudamiento de las familias

Durante la conferencia, Ravier también se refirió al crecimiento de la morosidad y el endeudamiento de los hogares. Aseguró que el Gobierno está preocupado por la situación, aunque descartó implementar transferencias directas de dinero.

El vocero afirmó que los bancos negocian con sus clientes planes de refinanciación con plazos más largos y menores tasas. Según indicó, el Estado buscará colaborar mediante la estabilidad económica.

Compra de tierras y Brasil

Ravier rechazó además que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pueda afectar la soberanía nacional al flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros.

Finalmente, dijo no tener información sobre un nuevo viaje de Javier Milei a Brasil, aunque ratificó el respaldo político del Presidente a Flávio Bolsonaro y a los dirigentes que comparten su agenda ideológica.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Decreto
Gobierno nacional
Adrián Ravier
Boletín Oficial

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro