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Mesa política y Ley de Tierras

Intensa agenda post-receso: el gobierno define prioridades para el Congreso Nacional

A las 13 se reúne la mesa política y a las 16 se espera una conferencia de prensa de Patricia Bullrich sobre nuevos cambios a la Ley de Propiedad Privada.

Vuelve este martes la reunión de la Mesa Política, con la presidencia de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Foto: Archivo. Vuelve este martes la reunión de la Mesa Política, con la presidencia de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Foto: Archivo.
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Terminó la pausa invernal en las cámaras legislativas que retoman esta semana su actividad formal en comisiones y, en el caso del Senado, en el recinto de sesiones.

Sin embargo, en ningún momento se pausó la acción política en el más alto nivel del Ejecutivo nacional: hubo viajes al exterior, nuevos entredichos con Victoria Villarruel, un conato de conflicto diplomático con Brasil, guerra de tuits, entrevistas presidenciales y una intriga sembrada sobre la o el compañero de fórmula de Javier Milei para una eventual fórmula de reelección.

Desencuentro: en su reciente viaje a Brasil, el presidente Javier Milei no escatimó descalificaciones hacia el actual presidente y principal socio comercial de la Argentina, Lula da Silva. Foto: Archivo. Desencuentro: en su reciente viaje a Brasil, el presidente Javier Milei no escatimó descalificaciones hacia el actual presidente y principal socio comercial de la Argentina, Lula da Silva. Foto: Archivo.

Tampoco se interrumpieron las habituales conferencias de prensa del vocero Adrián Ravier, de quien se espera para hoy una nueva presentación para las 11, frente a periodistas acreditados en Casa Rosada que desde hace semanas le vienen reclamando por las restricciones para el desarrollo de su actividad luego de aquella denuncia por posible espionaje ilegal que fue desestimada.

Mesa política y Bullrich

Este martes, la agenda promete intensificarse con la reunión de la mesa política anunciada para las 13 en Casa Rosada, bajo la presidencia de la secretaria general Karina Milei junto a su equipo de elite que incluye, entre otros, al Jefe de Gabinete Diego Santilli, el asesor Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, (que tiene su propia agenda esta semana) y la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

A las 16, Patricia Bullrich informará sobre los cambios al proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada que espera debatir el Senado el próximo jueves. Foto: Archivo.A las 16, Patricia Bullrich informará sobre los cambios al proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada que espera debatir el Senado el próximo jueves. Foto: Archivo.

Pocas horas después, a las 16, Bullrich se pondrá al frente de las cámaras y los micrófonos para anunciar los cambios que, según trascendió, se introdujeron al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye el controvertido capítulo III de la Ley de Tierras.

Caminos separados. La relación entre el presidente Javier Milei, en la foto abrazado a su aliado José Luis Espert, y la vice Victoria Villarruel parece haber llegado a un punto de no retorno. En Córdoba el mandatario la llamó "bruta traidora".Un clásico: las diferencias vía redes sociales entre el presidente Milei y su vice Victoria Villarruel. Foto: Archivo.

Sin los votos asegurados en la Cámara alta para lograr la media sanción de esta norma, que la oposición define como una “entrega indiscriminada de las tierras y recursos a extranjeros”, el gobierno habría aceptado cambios que, espera, destrabaría el resultado en el recinto donde no contaba con la voluntad de algunos propios ni e varios aliados. Los detalles se conocerán en unas horas

La sesión en el Senado está prevista para el jueves 6 de agosto. Para ese mismo día se anticipa una importante movilización en todo el país en oposición a la Ley de Tierras.

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