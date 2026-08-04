Terminó la pausa invernal en las cámaras legislativas que retoman esta semana su actividad formal en comisiones y, en el caso del Senado, en el recinto de sesiones.
Intensa agenda post-receso: el gobierno define prioridades para el Congreso Nacional
A las 13 se reúne la mesa política y a las 16 se espera una conferencia de prensa de Patricia Bullrich sobre nuevos cambios a la Ley de Propiedad Privada.
Sin embargo, en ningún momento se pausó la acción política en el más alto nivel del Ejecutivo nacional: hubo viajes al exterior, nuevos entredichos con Victoria Villarruel, un conato de conflicto diplomático con Brasil, guerra de tuits, entrevistas presidenciales y una intriga sembrada sobre la o el compañero de fórmula de Javier Milei para una eventual fórmula de reelección.
Tampoco se interrumpieron las habituales conferencias de prensa del vocero Adrián Ravier, de quien se espera para hoy una nueva presentación para las 11, frente a periodistas acreditados en Casa Rosada que desde hace semanas le vienen reclamando por las restricciones para el desarrollo de su actividad luego de aquella denuncia por posible espionaje ilegal que fue desestimada.
Mesa política y Bullrich
Este martes, la agenda promete intensificarse con la reunión de la mesa política anunciada para las 13 en Casa Rosada, bajo la presidencia de la secretaria general Karina Milei junto a su equipo de elite que incluye, entre otros, al Jefe de Gabinete Diego Santilli, el asesor Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, (que tiene su propia agenda esta semana) y la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
Pocas horas después, a las 16, Bullrich se pondrá al frente de las cámaras y los micrófonos para anunciar los cambios que, según trascendió, se introdujeron al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye el controvertido capítulo III de la Ley de Tierras.
Sin los votos asegurados en la Cámara alta para lograr la media sanción de esta norma, que la oposición define como una “entrega indiscriminada de las tierras y recursos a extranjeros”, el gobierno habría aceptado cambios que, espera, destrabaría el resultado en el recinto donde no contaba con la voluntad de algunos propios ni e varios aliados. Los detalles se conocerán en unas horas
La sesión en el Senado está prevista para el jueves 6 de agosto. Para ese mismo día se anticipa una importante movilización en todo el país en oposición a la Ley de Tierras.