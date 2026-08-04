La maldición de los vices

El conflicto Milei-Villarruel se suma a una larga secuencia institucional

La lealtad y el bajo perfil atenuaron los choques entre Alfonsín y Martínez. Cómo Menem sacó del paso a Duhalde y Néstor Kircher a Scioli. Los efectos del portazo de Álvarez a De la Rúa, el desenlace no positivo de Cristina-Cobos y las desavenencias de Fernández vs. Fernández.