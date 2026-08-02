El presidente Javier Milei aseguró que ya tiene decidido quién integrará la fórmula presidencial con la que intentará conseguir un nuevo mandato en las elecciones de 2027, aunque evitó revelar el nombre del dirigente elegido.
Milei confirmó que ya eligió a su candidato a vicepresidente, pero no reveló quién es
En una entrevista, el mandatario adelantó que el nombre será anunciado más adelante. Además, ratificó su rechazo a las PASO, destacó los indicadores económicos y aseguró que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será el principal proyecto oficial para el próximo período legislativo.
La definición llegó durante una entrevista con el Diario Río Negro, en la que el jefe de Estado repasó la estrategia política del oficialismo, defendió el rumbo económico de su gestión y anticipó cuáles serán las principales iniciativas que impulsará en el Congreso.
"Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", afirmó el mandatario.
Volvió a cuestionar las PASO
Durante la entrevista, Milei reiteró su postura a favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una propuesta que el oficialismo impulsa desde el inicio de su gestión.
El Presidente sostuvo que las elecciones primarias representan un gasto innecesario para el Estado y consideró que las internas partidarias deben resolverse dentro de cada fuerza política.
"Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos", señaló.
Además, sostuvo que el mecanismo demanda alrededor de 250 millones de dólares por año y expresó su expectativa de que el Congreso avance con su eliminación.
La economía y las reformas que proyecta el Gobierno
En materia económica, Milei volvió a defender el programa implementado por su administración y aseguró que el país atraviesa un proceso de recuperación luego de años de estancamiento.
El mandatario destacó el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación, la salida del cepo cambiario y la recomposición de las reservas internacionales como los principales logros de su gestión.
También reconoció que parte de la población todavía no percibe una mejora en sus ingresos, aunque sostuvo que los resultados llegarán de manera gradual.
"Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo", afirmó.
La reforma del Banco Central, la prioridad del oficialismo
Milei adelantó que el proyecto más importante que enviará el Gobierno al Congreso será la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.
Según explicó, la iniciativa buscará impedir que futuras administraciones puedan financiar el gasto público mediante emisión monetaria y fortalecer la independencia de la autoridad monetaria.
El Presidente sostuvo que la preservación del valor de la moneda debe quedar garantizada por ley y no depender de las decisiones del gobierno de turno.
Inversiones, FMI y respaldo de los gobernadores
Durante la entrevista, Milei también destacó el nivel de inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que ya existen proyectos aprobados por más de 46.000 millones de dólares, mientras otros continúan en evaluación.
Asimismo, valoró la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al asegurar que el organismo respalda el programa económico argentino, y elogió el acompañamiento de los gobernadores de Río Negro y Neuquén a distintas iniciativas legislativas del Ejecutivo.
Sobre el final, el Presidente expresó cuál espera que sea su legado político.
"Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto", concluyó.