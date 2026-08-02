Definiciones rumbo a 2027

Milei confirmó que ya eligió a su candidato a vicepresidente, pero no reveló quién es

En una entrevista, el mandatario adelantó que el nombre será anunciado más adelante. Además, ratificó su rechazo a las PASO, destacó los indicadores económicos y aseguró que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será el principal proyecto oficial para el próximo período legislativo.