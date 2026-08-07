Congreso de la Nación

Ley de Propiedad Privada: cómo votaron Losada, Galaretto y Lewandowski en el Senado

El proyecto impulsado por Javier Milei fue aprobado por 37 votos contra 33 y ahora deberá ser tratado por Diputados. Dos senadores santafesinos acompañaron y uno rechazó la iniciativa.