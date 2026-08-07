Respaldo al proyecto del Gobierno

El Senado aprobó el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones

La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra. La Libertad Avanza debió retirar los cambios a la Ley de Manejo del Fuego por falta de respaldo de sus aliados.