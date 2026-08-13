Entre la "obsesión" y el "desprecio"

Caputo apuntó contra un viejo dogma: el atraso cambiario como freno a la competitividad

El ministro de Economía instó a abandonar la "obsesión" con el valor del dólar para potenciar la producción nacional, que dijo requiere en cambio de menos impuestos y regulaciones para aminorar el costo y mejorar infraestructura. También admitió que la abundancia de dólares puede plantear hacia adelante un problema de apreciación.