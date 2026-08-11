Un escenario clave antes del año electoral

Bajar la inflación es insuficiente para encender el motor del empleo privado

Osvaldo Giordano reconoce virtudes macro e intentos por reponer el crédito. Pero explica que por la carga fiscal a empresas y los costos previsionales -donde también juegan las provincias- se limita la creación de puestos de trabajo de calidad.