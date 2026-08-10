Desde el Congreso

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: “Tiene que ser reelecto para terminar lo que empezamos”

La diputada santafesina remarcó lo hecho en casi tres años de gestión. Destacó lo logrado en materia de inflación, disminución de la brecha cambiaria, seguridad, baja en los índices de pobreza y eliminación de piquetes