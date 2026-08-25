Javier Milei reunió este martes en la Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza. El encuentro tuvo como objetivo coordinar la estrategia oficialista antes de las sesiones previstas para miércoles y jueves en el Congreso nacional.
Milei reunió a los legisladores de LLA para ordenar la estrategia en el Congreso
El presidente recibió a diputados y senadores oficialistas en la Casa Rosada. El Gobierno buscará avanzar esta semana con proyectos económicos y designaciones judiciales.
Durante la reunión, el Presidente concentró su exposición en la política económica y pidió sostener el rumbo del Gobierno. La Casa Rosada informó que Milei destacó la política fiscal y monetaria, además de señalar que el país acumula 27 meses consecutivos de crecimiento.
El mensaje a los legisladores
El mandatario planteó la necesidad de defender las ideas de su espacio ante los desafíos políticos y económicos. También cuestionó a la oposición por instalar el aumento de la morosidad como un eje de confrontación pública.
Milei sostuvo que las dificultades de sectores específicos deben analizarse a partir de sus causas y datos particulares, sin trasladarlas de manera automática al plano macroeconómico. Desde su perspectiva, la oposición busca convertir situaciones cotidianas en conflictos políticos.
Un libro para cada integrante de LLA
Al finalizar el encuentro, el Presidente entregó a cada legislador un ejemplar de “La economía en una lección”, publicado en 1946 por el economista estadounidense Henry Hazlitt.
Milei recomendó la lectura para abordar los procesos de reasignación de recursos y los efectos de las decisiones económicas. También participaron los ministros Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado, y Juan Bautista Mahiques, de Justicia.
La agenda del Congreso
En Diputados, el oficialismo buscará obtener media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Las iniciativas fueron negociadas con bloques dialoguistas.
El Senado, en tanto, tiene previsto debatir una serie de tratados internacionales y tratar 67 pliegos destinados a cubrir cargos en la Justicia Federal. Ambas cámaras desarrollarán sus sesiones entre este miércoles y jueves.