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Antes de dos sesiones clave

Milei reunió a los legisladores de LLA para ordenar la estrategia en el Congreso

El presidente recibió a diputados y senadores oficialistas en la Casa Rosada. El Gobierno buscará avanzar esta semana con proyectos económicos y designaciones judiciales.

Javier Milei encabezó la reunión con diputados y senadores oficialistas en la Casa Rosada. Foto: ReutersJavier Milei encabezó la reunión con diputados y senadores oficialistas en la Casa Rosada. Foto: Reuters
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Javier Milei reunió este martes en la Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza. El encuentro tuvo como objetivo coordinar la estrategia oficialista antes de las sesiones previstas para miércoles y jueves en el Congreso nacional.

Durante la reunión, el Presidente concentró su exposición en la política económica y pidió sostener el rumbo del Gobierno. La Casa Rosada informó que Milei destacó la política fiscal y monetaria, además de señalar que el país acumula 27 meses consecutivos de crecimiento.

El mensaje a los legisladores

El mandatario planteó la necesidad de defender las ideas de su espacio ante los desafíos políticos y económicos. También cuestionó a la oposición por instalar el aumento de la morosidad como un eje de confrontación pública.

Karina y Javier MileiLa Libertad Avanza coordinó su estrategia para las sesiones previstas en ambas cámaras.

Milei sostuvo que las dificultades de sectores específicos deben analizarse a partir de sus causas y datos particulares, sin trasladarlas de manera automática al plano macroeconómico. Desde su perspectiva, la oposición busca convertir situaciones cotidianas en conflictos políticos.

Un libro para cada integrante de LLA

Al finalizar el encuentro, el Presidente entregó a cada legislador un ejemplar de “La economía en una lección”, publicado en 1946 por el economista estadounidense Henry Hazlitt.

Milei recomendó la lectura para abordar los procesos de reasignación de recursos y los efectos de las decisiones económicas. También participaron los ministros Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado, y Juan Bautista Mahiques, de Justicia.

Police officers stand guard behind a security fence at the National Congress, as Argentine workers, and social movements join the weekly protest of retirees against Argentinian President Javier Milei's adjustment policies, in Buenos Aires, Argentina March 19, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianDiputados debatirá reformas económicas y el Senado tratará 67 pliegos judiciales. Foto: Reuters

La agenda del Congreso

En Diputados, el oficialismo buscará obtener media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Las iniciativas fueron negociadas con bloques dialoguistas.

El Senado, en tanto, tiene previsto debatir una serie de tratados internacionales y tratar 67 pliegos destinados a cubrir cargos en la Justicia Federal. Ambas cámaras desarrollarán sus sesiones entre este miércoles y jueves.

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