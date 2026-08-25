La Mesa Política del Gobierno mantuvo este martes una nueva reunión de trabajo en la Casa Rosada para coordinar el rumbo de la agenda legislativa, ajustar temas de la gestión y, además, confirmar que el Palacio de Hacienda prepara medidas económicas que anunciará este miércoles.
Se reunió la Mesa Política con regreso de Santiago Caputo y sumando a Pettovello
Con la presencia del asesor y la incorporación de la Ministra de Capital Humano, el Gobierno Nacional ajusta su agenda legislativa y económica en la Casa Rosada.
Del encuentro de casi tres horas participó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien no venía siendo parte de las citas, dándole un tinte similar al de las reuniones de Gabinete.
Participación de Sandra Pettovello
La funcionaria expuso sobre la situación en materia de educación, trabajo, niñez, familia y el funcionamiento de la ANSES.
Según trascendió, el Gabinete acordó avanzar en un paquete de proyectos y medidas enfocadas en el área educativa que el Poder Ejecutivo enviará próximamente al Congreso.
Hay una posibilidad: que se materialice el proyecto de libertad educativa que ideó la cartera, que establece la educación a distancia entre otros ejes. En torno al plano parlamentario, la reunión sirvió para aceitar posturas dentro de un cronograma cargado.
Discusión en Diputados y Senado
En Diputados, la atención estará puesta en la sesión de este miércoles, donde el oficialismo buscará dar debate al proyecto de Inocencia Fiscal II y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras iniciativas en temario. Ambas iniciativas, en la óptica libertaria, cuentan con respaldo.
Mientras que al momento de hablar del escenario del Senado, se repasaron los preparativos para la jornada del jueves, abocada al tratamiento de los pliegos para la designación de jueces y la ratificación de diversos tratados internacionales.
Por otro lado, los funcionarios recibieron una actualización sobre los primeros contactos formales con representantes del Episcopado argentino, en el marco de la organización y logística ante la eventual visita del Papa Francisco al país.
Fuentes oficiales además resaltaron que hubo definiciones sobre la agenda económica. En ese marco, se confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en la que dará a conocer un nuevo conjunto de medidas.
En el Palacio de Hacienda evitaron dar precisiones sobre lo que planifica Economía.
Quiénes estuvieron
Sobre los presentes, la cumbre contó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior y nexo con el Congreso, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.