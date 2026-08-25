Este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó su novena conferencia de prensa en la sede del Poder Ejecutivo Nacional. Luego de hacer sus clásicos anuncios de gestión, fue consultado con respecto al vínculo entre el Primer Mandatario argentino y el consultor Fernando Cerimedo, ex asesor de campaña de La Libertad Avanza detenido en Bolivia por Tentativa de Femicidio contra su ex pareja, Nadia Beller.
Ravier salió a despegar a Milei de su ex asesor de campaña, Fernando Cerimedo
La causa judicial alrededor del consultor que trabajó para La Libertad Avanza en 2023 hace ruido en los pasillos de Balcarce 50, donde los estrategas mileístas decidieron dejar el tema en manos de la Justicia boliviana
El funcionario respondió que, “lo primero que queremos destacar, es que Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023. Ha habido algunos ingresos (a Casa Rosada) en la primera mitad de 2024, que no han sido con el Presidente, pero más allá de eso el Gobierno no tiene relación con Cerimedo desde hace ya un par de años”, consignó. “En segundo lugar, hay que destacar que este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió, hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la Justicia de ese país para que muestre los resultados de esas investigaciones, y en ese caso se pueda saber qué ocurrió”, mencionó.
Relación entre Milei y Cerimedo
En ese marco, anexó que, “Cerimedo, entiendo que jugó un rol en la campaña previa a 2023 y en la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que terminaron con su salida del gobierno en el rol que jugaba y no hay mucho más para decir. Estamos sorprendidos por lo que se difundió y en todo caso la Justicia de Bolivia es la que estudiará la cuestión y dará alguna resolución. Nosotros desde aquí no podemos más que dejar trabajar a la Justicia. Lo decimos para la Argentina, mucho más para la Justicia de Bolivia”, deslizó.
Vale decir que en alguna de esas visitas a Balcarce 50, Cerimedo estuvo en el despacho de Santiago Caputo. Su presencia en ese momento, en el que no existían las restricciones libertarias a los acreditados para moverse por la Casa, fue registrada por los periodistas en varias oportunidades. Por su parte y contexto de la rueda de prensa, Ravier también defendió la figura de Caputo, que ayer no participó de la reunión de gabinete que encabezó Milei. El portavoz señaló que “es una figura clave de este gobierno, como ya lo hemos dicho cantidad de veces. Para el Presidente es una persona fundamental en cuanto al consejo, más allá de la amistad que mantienen”, enfatizó.
En las últimas horas circulaba el rumor de que la comunicación digital había pasado de manos del asesor del jefe de Estado a Santiago Oría, quien se desempeña como Director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia de la Nación. Tras declarar que “en comunicación tanto Oría como yo mismo como vocero, como Fabián Fernández (Secretario de Comunicación y Prensa), todos jugamos un rol importante”, el representante del PEN comentó que “en ese sentido, seguimos trabajando para colaborar, para comunicar la gestión que estamos contando hoy mismo en tantos ministerios”. En esa línea, expresó que entiende “que sí. La parte de comunicación digital”, pasó a Oría, “lo que no le quita importancia a la figura de Santiago Caputo para este Gobierno”, reiteró.
En otro segmento de la presentación ante el periodismo, Ravier respondió sobre el denominado ‘Riesgo Kuka’, y para ello citó a Milei con respecto a que “confía en que los argentinos no quieran volver atrás”, y agregó: “Diciembre del ’23 nos muestra la foto de una Argentina destruida, prácticamente en hiperinflación, con más de la mitad de la gente en la pobreza extrema; con 20% casi de indigencia; con 10 años de estancamiento; realmente en una situación crítica, entonces pensar que los argentinos van a querer volver ahí… nadie va a querer volver atrás”, indicó. Comparando datos de la economía actual, certificó que no lo ve factible. “Por eso somos optimistas respecto del escenario electoral y pensamos que el ‘Riesgo Kuka’ es mínimo”, remató.
El vocero destacó que “la Mesa Política está en diálogo permanente con las provincias, ahora mismo en el Congreso, yo mencionaba los proyectos que el Ejecutivo lanza para su debate.” Nosotros sabemos que con los 25 diputados nacionales no alcanza para tener la aprobación de esos proyectos, en el Senado pasa lo mismo, tenemos mayoría simple, y en este sentido el diálogo con las provincias, con los senadores, con los diputados nacionales, es permanente. Y si hablamos de la construcción, hoy sabemos que LLA va a jugar un rol en las 24 provincias porque tiene un armado para ello y habrá que definir, caso por caso, qué rol jugará, si es con candidatos propios, si es negociando con otros partidos. Es algo muy temprano por lo pronto para dar una definición”, aseveró Ravier, que asimismo destacó la labor del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que es quien se encarga de potenciar el vínculo con los gobernadores.
En torno al tema de la morosidad, el titular de la Vocería presidencial, manifestó que “lo de los televisores, yo creo que fue un ejemplo”, argumentó acerca de las declaraciones de Milei que apuntaron a los que compraron esos artefactos para el Mundial de Fútbol y no midieron las dificultades que podrían tener a la hora de pagar.
“Hay otros factores que explican las moras”, refrendó, y apuntó a la administración de Alberto Fernández, al decir que en su presidencia "los bancos le prestaban únicamente al Estado y que no había crédito al sector privado que fomentara la inversión”, algo que, según expuso, “cambió con el gobierno de Javier Milei”, y ,“cuando crece el crédito aparecen moras”, aseveró, reiterando que “esto se debe a acuerdos entre privados y el problema es de las entidades financieras que han otorgado créditos en algunos casos con tasas de interés elevadas, quizá para cubrirse de los riesgos que estaban asumiendo”. De ese modo, desechó un salvataje a los deudores y los convocó a refinanciar sus acreencias. Sobre un proyecto de ley al respecto, puntualizó que el oficialismo nacional no va a apoyar la iniciativa.
Situación del buque petrolero en Ushuaia
Por último, Adrián Ravier, aseguró que el buque petrolero que amarró en el puerto de Ushuaia, que es de control nacional, “no representa un riesgo en la pérdida de soberanía para la Argentina”, y añadió que “antes del amarre, debió ser autorizado también por el Gobierno de Tierra del Fuego, ya que la monoboya es de jurisdicción provincial".
“El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para provisionarse", explicó en base a un texto que leyó. "Es decir, el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”, de modo que, "el accionar del buque no viola ninguna ley", postuló.
Al final de la exposición, y luego de que se le preguntara por la salud presidencial y la falta de una foto de la reunión del Gabinete ayer lunes, el Portavoz señaló que "está muy bien el Presidente y no sé por qué no hay imagen de ese encuentro. Es una reunión cerrada, privada, en la que en este caso no hubo fotografía", esgrimió, para terminar proponiendo que vean al mandatario en su presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde "dio un extraordinario discurso", que recomendó especialmente para aquellos que tienen moras. "Le agradecemos la preocupación por el presidente, pero está muy bien. Seguramente en breve lo podrán ver nuevamente", finalizó.