Conferencia en Casa Rosada

Ravier salió a despegar a Milei de su ex asesor de campaña, Fernando Cerimedo

La causa judicial alrededor del consultor que trabajó para La Libertad Avanza en 2023 hace ruido en los pasillos de Balcarce 50, donde los estrategas mileístas decidieron dejar el tema en manos de la Justicia boliviana