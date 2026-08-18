Fernando Cerimedo volvió a ocupar el centro de la escena después de ser detenido en Bolivia, donde la Justicia investiga si tuvo alguna participación en el ataque a tiros contra la analista política Nadia Beller. Pero su nombre lleva varios años circulando entre campañas electorales, medios digitales y gobiernos de derecha de América Latina.
Quién es Fernando Cerimedo, el estratega digital que pasó por Milei, Bolsonaro y ahora quedó detenido en Bolivia
El consultor argentino construyó vínculos con distintas fuerzas de derecha de América Latina, participó en campañas electorales y fundó La Derecha Diario. Ahora es investigado por el ataque a Nadia Beller.
Argentino y nacido en Mar del Plata, Cerimedo se especializó en marketing político, publicidad y estrategias digitales. Su ascenso estuvo acompañado por la creación de empresas vinculadas con comunicación y tecnología y por su creciente participación en campañas fuera del país.
Su vínculo con Javier Milei
Cerimedo adquirió especial notoriedad durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Fue uno de los estrategas digitales que trabajaron para La Libertad Avanza y también tuvo participación en el armado de la fiscalización electoral.
Su actividad se concentró en la circulación y posicionamiento de contenidos en redes sociales, un terreno que se convirtió en una pieza fundamental de la estrategia libertaria durante el crecimiento político de Milei.
También colaboró en la organización de la entrevista que el entonces candidato argentino concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson y mantuvo llegada a sectores cercanos al núcleo de la campaña presidencial.
La Derecha Diario y el negocio de la comunicación
Cerimedo fue uno de los fundadores de La Derecha Diario, un medio digital que se transformó en una plataforma de difusión de ideas y contenidos de las nuevas derechas latinoamericanas.
El proyecto terminó ampliándose mediante sociedades vinculadas con la comunicación política. En 2021, Javier Negre se incorporó a la estructura empresaria del medio a través de Madero Media Group.
Cerimedo también desarrolló Numen, una agencia dedicada a publicidad y marketing político, desde donde trabajó para distintos dirigentes y campañas electorales.
De Bolsonaro a otros países de la región
Antes de su participación junto a Milei, Cerimedo había construido vínculos con el bolsonarismo en Brasil. Su relación con Eduardo Bolsonaro lo acercó a la estructura política de Jair Bolsonaro y posteriormente trabajó en estrategias de comunicación vinculadas con ese espacio.
Su nombre adquirió mayor repercusión después de las elecciones brasileñas de 2022. La Policía Federal de Brasil lo ubicó dentro de una investigación sobre una red digital que difundió contenidos para cuestionar la confiabilidad de las urnas electrónicas tras la derrota de Bolsonaro frente a Lula da Silva.
Cerimedo negó haber asegurado que existiera fraude electoral. La investigación brasileña analizó su participación en la producción y amplificación de mensajes dirigidos contra el sistema electoral y las instituciones.
Su llegada a Bolivia
En los últimos meses, Cerimedo trasladó buena parte de su actividad política a Bolivia. Allí comenzó a trabajar como asesor de Rodrigo Paz y pasó a tener una presencia cada vez mayor en la discusión pública del país.
Su intervención ya había generado controversias antes de la detención. En mayo, la Vicepresidencia boliviana lo acusó de intervenir en asuntos internos a raíz de publicaciones políticas realizadas en redes sociales, algo que el argentino rechazó.
El Gobierno de Paz reconoció su tarea de asesoramiento, aunque aclaró que Cerimedo no integra formalmente la estructura estatal boliviana.
Un antecedente judicial en Mar del Plata
Su trayectoria incluye además un antecedente penal en la Argentina. En 2016 fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por estafa y defraudación.
La causa estuvo relacionada con la venta de un mismo departamento a dos compradores distintos en Mar del Plata. Al tratarse de una condena condicional, no cumplió prisión efectiva.
Ese episodio ocurrió antes de que Cerimedo alcanzara su mayor exposición como consultor político y articulador de campañas digitales en la región.
La nueva causa que lo puso otra vez en escena
El episodio más reciente ocurrió en Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru mientras se disponía a viajar hacia Buenos Aires, en el marco de la investigación por el ataque contra Nadia Beller.
La analista recibió tres disparos y fue trasladada a un centro médico. La Policía boliviana señaló que intenta establecer si Cerimedo tuvo alguna vinculación con el hecho y trabaja sobre varias hipótesis. Hasta el momento no existe una condena en su contra por este episodio.
La investigación judicial agrega así un nuevo capítulo a la trayectoria de un consultor que pasó en pocos años de trabajar detrás de campañas digitales a convertirse en un nombre recurrente dentro de las nuevas derechas latinoamericanas.