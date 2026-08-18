De la Argentina a la región

Quién es Fernando Cerimedo, el estratega digital que pasó por Milei, Bolsonaro y ahora quedó detenido en Bolivia

El consultor argentino construyó vínculos con distintas fuerzas de derecha de América Latina, participó en campañas electorales y fundó La Derecha Diario. Ahora es investigado por el ataque a Nadia Beller.