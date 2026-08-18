El consultor político Fernando Cerimedo, quien trabajó para el presidente Javier Milei, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando se disponía a abordar un vuelo rumbo a la Argentina.
Detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia tras un ataque de sicarios contra su expareja
La víctima recibió tres disparos durante un ataque ocurrido el lunes por la noche y permanece internada con diagnóstico reservado, mientras las autoridades analizan distintas hipótesis sobre lo sucedido.
La detención ocurrió en el marco de la investigación por el ataque armado contra la abogada y activista Nadia Beller, quien recibió tres disparos durante un episodio ocurrido el lunes por la noche y permanece internada con pronóstico reservado.
La investigación
De acuerdo con medios locales, Beller habría mantenido una relación sentimental con Cerimedo. La Policía de Santa Cruz busca determinar si el consultor tuvo algún tipo de participación en el hecho.
“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis”, explicó David Gómez, integrante de la Policía de Santa Cruz, al ser consultado por la prensa.
El funcionario agregó: “La primera es que Beller había tenido algún problema de carácter sentimental con Cerimedo”.
Cómo fue el ataque
Según la investigación, los responsables del ataque se habrían presentado vestidos como repartidores y esperaron a Beller en las escalinatas de un hotel.
La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes forman parte de las evidencias que analizan los investigadores para intentar esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.
Cerimedo quedó bajo investigación
La aprehensión del consultor se produjo cuando intentaba salir de Bolivia con destino a la Argentina. Por el momento, las autoridades trabajan sobre distintas hipótesis para establecer las circunstancias del ataque y determinar si existe alguna vinculación entre Cerimedo y el hecho.
La investigación continúa mientras Beller permanece internada bajo atención médica.