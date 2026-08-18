Tribunales de Santa Fe

Siete cadetes fueron imputados por el abuso sexual de un compañero en la Escuela Penitenciaria de Las Flores

La víctima, de 19 años, denunció que fue golpeada, pateada y manoseada por un grupo de aspirantes dentro de la institución. La fiscal Jorgelina Moser Ferro atribuyó el hecho a siete jóvenes de entre 18 y 29 años y anticipó que pedirá la prisión preventiva. La audiencia cautelar se realizará el viernes.