La investigación por el abuso sexual denunciado en la Escuela Penitenciaria de Santa Fe avanzó este martes con la audiencia imputativa de siete cadetes, acusados de haber atacado a un compañero dentro del establecimiento de Las Flores. El juez José Luis García Troiano estuvo a cargo de la audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe.
Siete cadetes fueron imputados por el abuso sexual de un compañero en la Escuela Penitenciaria de Las Flores
La víctima, de 19 años, denunció que fue golpeada, pateada y manoseada por un grupo de aspirantes dentro de la institución. La fiscal Jorgelina Moser Ferro atribuyó el hecho a siete jóvenes de entre 18 y 29 años y anticipó que pedirá la prisión preventiva. La audiencia cautelar se realizará el viernes.
Los imputados son Álvaro J., Michael G., Andrés F., Taiel F., Héctor F., Roque F. y Catriel D., quienes cuentan con defensa pública y privada. Según informó la fiscal de la Unidad Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) Jorgelina Moser Ferro, se les atribuyó el delito de abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas, en concurso con lesiones leves.
La víctima tiene 19 años y los acusados tienen entre 18 y 29 años. Ninguno registra antecedentes penales, de acuerdo con lo informado por la fiscal.
Golpes y manoseos
Moser Ferro explicó que el hecho ocurrió cuando el joven ingresó a un cuarto para cambiarse. Según la hipótesis acusatoria, allí fue arrojado al piso, golpeado y pateado por los agresores, quienes posteriormente lo habrían manoseado e intentado bajarle los pantalones.
La fiscal aclaró que todavía debe profundizar la investigación para determinar qué pudo haber motivado el ataque y si existía una situación previa de hostigamiento. En ese sentido, señaló que entrevistará nuevamente a la víctima para conocer mayores detalles sobre el contexto.
También indicó que durante la audiencia los imputados negaron haber estado en el lugar. "Dijeron que ellos no estuvieron", señaló, en referencia a las declaraciones producidas durante el trámite judicial.
La investigación cuenta además con tres testigos que, de acuerdo con la fiscal, fueron quienes intervinieron para rescatar al joven de la situación que estaba atravesando.
Investigan si era habitual
Uno de los aspectos que deberá determinar la investigación es si se trató de un episodio aislado o si existía una modalidad de hostigamiento dentro de la institución.
Moser Ferro sostuvo que, de acuerdo con lo referido inicialmente por la víctima, lo ocurrido podría responder a una práctica que se habría repetido. Consultada sobre si se trataba de un "acto de iniciación", descartó esa posibilidad: explicó que los jóvenes ya llevaban un tiempo en la institución y que, según el relato recibido, se trataría de una práctica que "era muy común".
De todos modos, la fiscal aclaró que todavía no sabe si existen otras personas que hayan atravesado situaciones similares y que esa cuestión será indagada en las próximas entrevistas con la víctima.
Por el momento tampoco se incorporaron registros de cámaras vinculados con el episodio.
La denuncia y la causa
La denuncia no fue realizada directamente por la víctima ante el Ministerio Público de la Acusación. Según explicó Moser Ferro, fue formulada inicialmente por uno de los directivos del Servicio Penitenciario y luego remitida a la Policía, que comunicó la situación al sistema de atención del MPA.
El viernes 14 de agosto, el Ministerio de Justicia y Seguridad había informado que la Policía de Investigaciones había detenido a dos de los siete jóvenes denunciados e identificado a los restantes.
En aquella oportunidad, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, había señalado que se trataba de un abuso sexual simple ocurrido dentro de la Escuela Penitenciaria N.º 7 "Marcos Sánchez", aunque fuera de la esfera de custodia directa de quienes tienen a su cargo la formación de los cadetes.
Galfrascoli aseguró además que la Provincia acompaña a la víctima y a su familia y que los denunciados no volverán a ingresar a establecimientos de formación santafesinos por el hecho investigado. También remarcó que las instituciones cuentan con protocolos para abordar este tipo de situaciones.
Moser Ferro, por su parte, aclaró este martes que su intervención está circunscripta a la investigación del abuso sexual. Ante la consulta sobre eventuales responsabilidades de quienes tenían funciones de tutela o custodia dentro de la institución, señaló que esa cuestión podría ser analizada posteriormente por la unidad de Delitos Complejos.
Cautelares el viernes
La fiscal confirmó que la próxima instancia será la audiencia de medidas cautelares, prevista para este viernes. Allí se discutirá si los siete imputados permanecen en libertad o quedan sujetos a prisión preventiva.
Moser Ferro adelantó que solicitará que permanezcan detenidos y fundamentó su postura en el riesgo que, a su criterio, existe para el avance de la investigación. "Yo creo que sí", respondió cuando fue consultada sobre la posibilidad de que los jóvenes entorpezcan la pesquisa si recuperan la libertad.
En particular, mencionó que se trata de personas jóvenes que actualmente ya no tienen trabajo y que podrían trasladarse a otros lugares, lo que dificultaría el avance de las medidas investigativas.
El delito atribuido contempla, en principio, una pena de entre tres y diez años de prisión por el abuso sexual, a lo que deberán sumarse las consecuencias jurídicas correspondientes a las lesiones leves.