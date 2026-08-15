¿Quién puede autorizarla?

Requisa domiciliaria: la discusión que llegó a los Tribunales de Santa Fe tras un hallazgo de cocaína

La defensa cuestionó que la policía ingresara a la vivienda de un inquilino con autorización del propietario. El fiscal sostuvo la legalidad del procedimiento y el juez consideró válido el ingreso.