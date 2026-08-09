#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Narcos barriales

Persecución en Santa Fe: cuatro aprehendidos con un arma, cocaína y dinero

El procedimiento se produjo en inmediaciones de Chubut y Carranza. Dos hombres intentaron escapar durante un patrullaje preventivo y terminaron ingresando a un domicilio. La policía secuestró un revólver calibre .32 con seis cartuchos, cocaína, una balanza y casi 340 mil pesos.

El dinero y la cocaína secuestrada. Foto: GentilezaEl dinero y la cocaína secuestrada. Foto: Gentileza
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un procedimiento policial terminó con cuatro personas aprehendidas y el secuestro de un arma de fuego, cocaína y dinero en efectivo en un sector de la ciudad de Santa Fe.

El episodio se desencadenó durante un patrullaje preventivo realizado por personal del Comando Radioeléctrico en inmediaciones de Chubut y Carranza.

Mirá tambiénIncendio en Blas Parera: un Renault Clio quedó destruido por las llamas

Según la información disponible, los agentes advirtieron la presencia de dos hombres que, al notar la llegada del móvil policial, intentaron escapar. La huida derivó en una persecución que terminó cuando los sospechosos ingresaron a un domicilio.

Dentro de una vivienda

Los efectivos continuaron con el procedimiento y lograron aprehender a los dos hombres que habían intentado darse a la fuga. En el lugar también fueron detenidas dos mujeres, por lo que en total fueron cuatro las personas trasladadas.

secuestro de drogas y detenidosEl revólver calibre .32 secuestrado. Foto: Gentileza

A partir de la intervención policial se realizó una requisa que permitió localizar distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Entre los objetos secuestrados apareció un revólver calibre .32 que tenía seis cartuchos intactos en su interior. También fue incautado un trozo compacto de cocaína, junto con una balanza que presentaba vestigios de la misma sustancia.

Un arma cargada, cocaína y dinero

El operativo se completó con el secuestro de 339.800 pesos en efectivo. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se procura establecer el grado de responsabilidad que le corresponde a cada una de las personas involucradas.

secuestro de drogas y detenidosTraslado de los detenidos a sede policial. Foto: Gentileza

Las cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia en el marco de actuaciones por tenencia de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad e infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Mirá tambiénFijaron la primera audiencia penal en el nuevo edificio Anexo de los Tribunales de Santa Fe

La investigación continuará ahora bajo la órbita judicial para determinar las circunstancias en que se produjo la huida, la procedencia del arma y el destino de la sustancia secuestrada.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
microtráfico de estupefacientes

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro