Narcos barriales

Persecución en Santa Fe: cuatro aprehendidos con un arma, cocaína y dinero

El procedimiento se produjo en inmediaciones de Chubut y Carranza. Dos hombres intentaron escapar durante un patrullaje preventivo y terminaron ingresando a un domicilio. La policía secuestró un revólver calibre .32 con seis cartuchos, cocaína, una balanza y casi 340 mil pesos.