Un procedimiento policial terminó con cuatro personas aprehendidas y el secuestro de un arma de fuego, cocaína y dinero en efectivo en un sector de la ciudad de Santa Fe.
Persecución en Santa Fe: cuatro aprehendidos con un arma, cocaína y dinero
El procedimiento se produjo en inmediaciones de Chubut y Carranza. Dos hombres intentaron escapar durante un patrullaje preventivo y terminaron ingresando a un domicilio. La policía secuestró un revólver calibre .32 con seis cartuchos, cocaína, una balanza y casi 340 mil pesos.
El episodio se desencadenó durante un patrullaje preventivo realizado por personal del Comando Radioeléctrico en inmediaciones de Chubut y Carranza.
Según la información disponible, los agentes advirtieron la presencia de dos hombres que, al notar la llegada del móvil policial, intentaron escapar. La huida derivó en una persecución que terminó cuando los sospechosos ingresaron a un domicilio.
Dentro de una vivienda
Los efectivos continuaron con el procedimiento y lograron aprehender a los dos hombres que habían intentado darse a la fuga. En el lugar también fueron detenidas dos mujeres, por lo que en total fueron cuatro las personas trasladadas.
A partir de la intervención policial se realizó una requisa que permitió localizar distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación.
Entre los objetos secuestrados apareció un revólver calibre .32 que tenía seis cartuchos intactos en su interior. También fue incautado un trozo compacto de cocaína, junto con una balanza que presentaba vestigios de la misma sustancia.
Un arma cargada, cocaína y dinero
El operativo se completó con el secuestro de 339.800 pesos en efectivo. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se procura establecer el grado de responsabilidad que le corresponde a cada una de las personas involucradas.
Las cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia en el marco de actuaciones por tenencia de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad e infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.
La investigación continuará ahora bajo la órbita judicial para determinar las circunstancias en que se produjo la huida, la procedencia del arma y el destino de la sustancia secuestrada.