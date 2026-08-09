Reclamo judicial

Un salteño demandó a AstraZeneca y al Estado por $191 millones por daños que atribuye a la vacuna contra el Covid

Emanuel Alejandro Ocaña Francia, de 34 años, inició una demanda por daños y perjuicios luego de atravesar distintos problemas de salud que, según sostiene, comenzaron después de recibir dos dosis de la vacuna de AstraZeneca en 2021.