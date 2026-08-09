Un automóvil quedó seriamente dañado el domingo por la mañana luego de incendiarse mientras se encontraba detenido sobre la avenida Blas Parera, en la ciudad de Santa Fe. El episodio se registró alrededor de las 8,15 en inmediaciones de la intersección con calle Casanello, donde se desplegó un operativo para controlar el fuego.
Incendio en Blas Parera: un Renault Clio quedó destruido por las llamas
El fuego se desató este domingo por la mañana en la zona de Blas Parera y Casanello. Bomberos trabajaron para sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros bienes. El sector del motor quedó completamente afectado y también hubo daños parciales en el habitáculo.
Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el proceso combustivo se desarrollaba sobre un Renault Clio II, que permanecía detenido sobre la cinta asfáltica con su frente orientado hacia el norte.
Según se informó, en ese momento no existía riesgo de propagación hacia bienes lindantes, por lo que el trabajo se concentró en controlar el foco que afectaba al vehículo.
Los efectivos desplegaron una línea de una pulgada desde la unidad actuante y comenzaron las tareas de sofocación y posterior enfriamiento, hasta conseguir extinguir completamente las llamas.
Trabajo intenso de bomberos
Una vez controlada la situación, el personal realizó las tareas correspondientes de investigación y verificación del lugar para determinar el alcance de los daños.
El fuego provocó daños totales en el compartimiento motriz del Renault Clio II, mientras que el habitáculo destinado a la conducción sufrió afectaciones parciales.
No se informó sobre personas lesionadas como consecuencia del incendio.
El propietario estaba en el lugar
Durante el procedimiento también se hizo presente personal de la Brigada Motorizada, que intervino con el móvil 12012. En el lugar se encontraba además el propietario del automóvil, un hombre de 46 años, identificado como L. R.
Con las tareas bomberiles finalizadas y sin nuevos riesgos en el sector, los efectivos emprendieron el regreso hacia el cuartel Santa Fe, dando por concluida la intervención.