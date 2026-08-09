Santa Fe

Incendio en Blas Parera: un Renault Clio quedó destruido por las llamas

El fuego se desató este domingo por la mañana en la zona de Blas Parera y Casanello. Bomberos trabajaron para sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros bienes. El sector del motor quedó completamente afectado y también hubo daños parciales en el habitáculo.