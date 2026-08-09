La investigación por el homicidio de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido el último domingo en la ciudad chaqueña de Resistencia, incorporó en las últimas horas un informe clave sobre la situación de la principal acusada.
Crimen en Chaco: qué determinó la pericia psiquiátrica a Victoria Cantero
La joven de 25 años está detenida y acusada de matar a su pareja, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29, en la ciudad de Resistencia. El examen realizado por el Instituto Médico Forense concluyó que comprende la criminalidad de sus actos y que puede dirigir sus acciones.
Victoria Luz Cantero, de 25 años, fue sometida a una pericia psiquiátrica que concluyó que es imputable y que no presenta alteraciones en sus funciones mentales. El resultado fue informado mientras la joven continúa detenida y se negó a declarar ante la Justicia.
Qué determinó la evaluación psiquiátrica
La pericia fue realizada el miércoles en el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, a pedido del Equipo Fiscal N° 2 que interviene en la investigación.
De acuerdo con el informe conocido hasta el momento, los profesionales evaluaron distintas funciones vinculadas con el estado mental de Cantero. Entre ellas se analizaron la memoria, la atención, la orientación, la afectividad, la voluntad y el juicio.
La conclusión de los especialistas fue que la joven no presenta alteraciones en sus funciones mentales y que cuenta con capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. En términos judiciales, esto significa que el examen determinó su imputabilidad frente al hecho que se investiga.
El resultado de la evaluación constituye uno de los elementos que forman parte de la investigación fiscal y deberá ser considerado junto con el resto de las pruebas reunidas en la causa.
La pericia psiquiátrica, por sí sola, no determina la responsabilidad penal de una persona, sino que permite establecer si existen condiciones que puedan afectar su capacidad para comprender la naturaleza de sus actos o dirigir su conducta.
Cantero permanece detenida desde el domingo en el que ocurrió el homicidio. La acusación en su contra es por homicidio agravado por el vínculo, una figura contemplada en el Código Penal argentino que puede establecer una pena de prisión perpetua en caso de una eventual condena.
Hasta el momento, la joven se negó a prestar declaración ante la Justicia. La investigación continúa bajo la conducción del Equipo Fiscal N° 2, que deberá avanzar con la incorporación de las distintas pruebas y pericias vinculadas con el hecho.
Qué reveló la autopsia de Matías Álvarez Guardia
En paralelo con la evaluación psiquiátrica, los investigadores recibieron información del examen preliminar realizado sobre el cuerpo de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años.
La autopsia permitió establecer que la víctima presentaba al menos seis lesiones compatibles con heridas provocadas por un elemento punzocortante. Entre ellas fueron identificadas dos heridas en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha.
Uno de los datos centrales aportados por los forenses fue la determinación de que una de las lesiones en el cuello habría sido la que provocó la muerte. De esta manera, quedó descartada la hipótesis inicial que señalaba que el fallecimiento había sido provocado por un golpe en el pecho.
El crimen ocurrió en el barrio 100 Viviendas CGT de Resistencia. Desde entonces, Cantero permanece privada de su libertad mientras avanza la investigación para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el homicidio y determinar qué ocurrió antes, durante y después del ataque.