Se investiga

Crimen en Chaco: qué determinó la pericia psiquiátrica a Victoria Cantero

La joven de 25 años está detenida y acusada de matar a su pareja, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29, en la ciudad de Resistencia. El examen realizado por el Instituto Médico Forense concluyó que comprende la criminalidad de sus actos y que puede dirigir sus acciones.