Asesinato en Chaco: una joven de 25 años es acusada de matar de una puñalada a su novio tras una discusión

Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, ingresó al hospital con una puñalada en el tórax y falleció poco después en Resistencia, Chaco. Por el crimen detuvieron a su pareja, Victoria Luz Cantero. Familiares y amigos expresaron su dolor en redes sociales y la hermana de la víctima acusó a la sospechosa de actuar "sin compasión".
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El crimen ocurrió en Resistencia, donde Matías Álvarez, joven gastronómico, falleció tras ser apuñalado. Su pareja, Victoria Cantero, fue detenida por el hecho.
Un ataque mortal y el traslado de urgencia
El trágico episodio ocurrió en la mañana del domingo 2 de agosto en la ciudad de Resistencia. Matías Julián Álvarez Guardia (29) fue trasladado de urgencia por un amigo —identificado como Facundo Cantero, quien además es hermano de la acusada— hacia el Hospital Julio C. Perrando, presentando una herida de gravedad en el tórax producida por un arma blanca.
Según relató Cantero a los investigadores, acudió al domicilio de la calle Donovan tras recibir un llamado del propio Álvarez Guardia pidiendo auxilio. Al llegar al lugar, lo encontró tendido en la vereda con la severa lesión.
A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos en el quirófano, el joven emprendedor gastronómico falleció a causa de un shock hipovolémico que desembocó en un paro respiratorio.
Detención de la sospechosa y acusación por homicidio
Poco después del deceso, la policía detuvo a Victoria Luz Cantero (25), pareja de la víctima, señalada como la presunta autora del hecho. La joven quedó a disposición de la fiscal de Investigación Ana González de Pacce, quien dispuso su notificación formal bajo la causa de homicidio agravado.
De acuerdo con testimonios aportados por allegados a la víctima, la relación sentimental estuvo signada por frecuentes episodios de violencia y agresiones por parte de la acusada. Amigos y familiares remarcaron que habían aconsejado a Julián distanciarse debido al peligro que representaba el vínculo.
El desgarrador reclamo de la familia y el dolor en redes
La trágica partida de Matías causó una profunda conmoción en la comunidad gastronómica local y entre sus afectos, quienes volcaron emotivos mensajes en plataformas digitales.
Ale Noé Guardia, hermana de la víctima, publicó duros descargos en redes sociales dirigidos a la detenida: "Asesina, me lo mataste. A mi bebé". En su mensaje, exigió justicia y que el caso no quede impune: "Lo mató sin compasión. No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera".
La investigación continúa con la recepción de testimonios clave para reconstruir de manera detallada las circunstancias que derivaron en el homicidio.