El siniestro se registró en el kilómetro 64,5 en la jornada del viernes, en la mano con sentido hacia Rosario de la Autopista Provincial AP-01 "Brigadier General Estanislao López", cuando por causas que son materia de investigación, un camión invadió el carril contrario e impactó de frente contra un automóvil en el que se desplazaban las víctimas.
Quiénes eran los dos médicos fallecidos en el choque de la autopista Rosario-Santa Fe
El accidente ocurrió el viernes, en medio de las precipitaciones que afectaban la zona, cuando un camión cruzó de carril por causas que se investigan e impactó de frente contra un automóvil en la AP-01.
Como consecuencia del violento choque, dos personas perdieron la vida en el lugar, Además, una tercera quedó atrapada dentro del vehículo, fue rescatada por los equipos de emergencia y trasladada a un hospital de la región.
Las víctimas fatales fueron los médicos Alejo Vicentín, de Avellaneda, y Agustín Ferreyra Greca, de Paraná, Entre Ríos. Ambos compartían la residencia médica en Rosario y viajaban juntos cuando ocurrió el impacto.
Desde Protección Civil de Santa Fe se confirmó que el camión se cruzó de carril, lo que generó el encontrazo, y que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Barrancas, efectivos policiales, personal sanitario y agentes de seguridad vial. Como consecuencia del operativo, el tránsito en sentido hacia Rosario permaneció totalmente interrumpido durante varias horas, con desvíos por la Ruta Nacional Nº 11.
La investigación quedó a cargo del fiscal Julio Lema, quien ordenó las primeras pericias para establecer con precisión la mecánica del siniestro.
Las víctimas fatales fueron los médicos Alejo Vicentín, de Avellaneda (foto), y Agustín Ferreyra Greca, de Paraná, Entre Ríos.
Temporal
El choque se produjo mientras un fuerte temporal afectaba a gran parte de la provincia de Santa Fe. Al momento del hecho estaban vigentes alertas amarilla y naranja por tormentas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.
Las intensas precipitaciones y la escasa visibilidad habrían complicado las condiciones de circulación en la autopista. Ante este escenario, las autoridades reiteraron la recomendación de extremar las medidas de precaución y evitar viajar cuando las condiciones meteorológicas representen un riesgo para la conducción.
Pesar
El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, confirmó al medio ReconquistaHOY que mantuvo contacto con la familia en medio de la conmoción que provocó el luctuoso suceso en la comunidad. Alejo Vicentín se desempeñaba como oftalmólogo en el Sanatorio Británico de Rosario, era hijo de Celso Vicentín y Mónica Sartor, esta última empleada municipal de Avellaneda.
En tanto, Agustín Ferreyra Greca fue despedido con profundo pesar por el Club Atlético Estudiantes de Paraná, donde jugó:
"Es difícil de expresar con palabras el dolor de la injusticia divina, cuando pega tan profundo, cuando pega tan inexplicablemente, cuando pega a una familia tan querida, cuando pega a sus amigos, cuando pega a nuestras familias. Eso nos genera tener que despedir a Agustín. Para nosotros, los del Club, que lo disfrutamos en su virtuoso transitar por esta vida, era un chico maravilloso, lleno de vida y amor… divino, cariñoso y alegre. Cuánto dolor. Querido Agustín: tu Club, el Club Atlético Estudiantes de Paraná, tu ‘familia ampliada’ te despide con el amor que supiste cosechar. Abrazamos con amor albinegro a Mariela, Ramiro, Candela, Tomi y Alvarito", posteó en sus redes la institución capitalina.