Siete personas murieron y otra resultó gravemente herida este viernes por la noche tras un choque frontal entre un automóvil y un camión en la ruta provincial 192, en el límite entre la localidad bonaerense de Torres y el partido de Exaltación de la Cruz.
Tragedia en la ruta 192: siete muertos tras un choque frontal entre un auto y un camión
El siniestro ocurrió durante la noche en el límite entre Torres y Exaltación de la Cruz. Cinco menores y dos adultos perdieron la vida, mientras otra persona fue trasladada en grave estado.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 22 y provocó la muerte de siete de los ocho ocupantes del vehículo menor. El único sobreviviente fue trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.
Impacto frontal
El siniestro ocurrió cerca de las 21, cuando un Chevrolet Chevette que trasladaba a ocho personas chocó contra un camión Mercedes-Benz que circulaba por la zona.
La violencia del impacto provocó la muerte inmediata de siete ocupantes del automóvil. Según la información preliminar, entre las víctimas se encontraban cinco menores y dos adultos.
El sobreviviente fue asistido en el lugar y derivado a un centro médico, donde permanecía internado en estado grave.
Buscan determinar las causas
Durante las primeras horas del sábado, las autoridades continuaban con las tareas de identificación de las víctimas y con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Luján y especialistas de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes sobre la ruta.
El camión era conducido por un joven de unos 20 años, que viajaba acompañado por un hombre de aproximadamente 50 años. Ambos resultaron ilesos tras el impacto.
La Justicia investiga el accidente
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones por homicidio culposo.
Mientras avanzaban las tareas de los investigadores y los equipos de emergencia, la circulación sobre la ruta provincial 192 permaneció parcialmente reducida debido al operativo desplegado en la zona.