Vialidad Nacional informó este jueves por la tarde que permanece interrumpida la circulación en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2208,7, en el tramo de Siete Lagos, aproximadamente a 3 kilómetros de San Martín de los Andes, debido a un importante derrumbe de barro, árboles y de rocas de gran porte sobre la calzada.
Por el derrumbe, sigue el corte total en el tramo Siete Lagos de la Ruta 40
Un derrumbe de barro y rocas en la Ruta 40, cerca de San Martín de los Andes, mantiene cortado el tránsito. Las tareas de remoción se extenderán varios días, complicadas por el clima.
Interrupción en la Ruta Nacional 40
Desde la madrugada personal y equipos de Vialidad Nacional trabajan de manera conjunta con organismos nacionales, provinciales y municipales en las tareas de remoción del material desprendido.
La magnitud del derrumbe y el tamaño de las rocas obligaron al corte total de la ruta, estimándose que los trabajos para restablecer completamente la circulación demandarán varias jornadas, sujetas a las condiciones climáticas.
Durante la mañana del jueves se concentraron los esfuerzos en la habilitación de un paso provisorio sobre la banquina, destinado exclusivamente al tránsito de vehículos de emergencia con el objetivo de garantizar la respuesta operativa ante cualquier eventualidad en la zona.
En el operativo intervienen equipos de Vialidad Nacional; la Dirección de Protección Civil, Área de Tránsito e Hidráulica del Municipio de San Martín de los Andes; la Administración de Parques Nacionales - Parque Nacional Lanín; Gendarmería Nacional, Policía del Neuquén; la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la Provincia; y Vialidad Provincial.
Para las tareas se encuentran operando una motoniveladora, una cargadora frontal y un camión de Vialidad Nacional, una cargadora frontal de gran porte de Hidráulica del Municipio, una retroexcavadora de la Administración de Parques Nacionales y camiones aportados por distintos organismos, destinados al relleno de la banquina y a la remoción del material desprendido.
Evaluación de riesgos y condiciones climáticas
Asimismo, se realizó una evaluación de la ladera donde se originó el derrumbe, detectándose importantes grietas que podrían generar nuevos desprendimientos, máxime considerando que continuarán en los próximos días las lluvias y nevadas en el sector.
En ese marco, un equipo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín inspeccionó el sector superior para verificar la existencia de cursos de agua o inestabilidades del terreno que pudieran representar un riesgo para el personal que trabaja en el lugar.
Vialidad Nacional recuerda a las personas usuarias la importancia de circular con extrema precaución durante la temporada invernal, respetando las indicaciones del personal vial y las velocidades máximas permitidas, además de verificar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje.
Para conocer las condiciones de transitabilidad en tiempo real, se encuentra disponible el sitio oficial del organismo.