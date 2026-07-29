Justicia Federal

Seguirán presos los tres bolivianos que cayeron con casi 400 kilos de cocaína en dos camiones

Transportaban la droga oculta en mochilas, dentro de la cabina, y en los tanques cisterna que remolcaban. El cargamento, interceptado por Gendarmería en Susana, a 15 kilómetros de Rafaela, tiene un valor estimado en más de 13.500 millones de pesos.