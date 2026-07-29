Un operativo llevado a cabo en la capital provincial por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, culminó con la detención de un hombre de 33 años, investigado por presuntos delitos contra la integridad sexual agravados en perjuicio de dos menores de edad.
Cayó un hombre acusado de abusar sexualmente de las hijas de su pareja
Tiene 33 años y fue denunciado por la mujer, que tiene dos pequeñas de 10 y 12 años. El arresto fue realizado por personal de la Policía de Investigaciones.
La causa judicial se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer de 31 años, quien expuso ante las autoridades que su pareja habría abusado sexualmente, en repetidas ocasiones, de sus dos hijas de 10 y 12 años.
Aprehendido
A partir de los datos aportados y bajo las directivas de la fiscal interviniente, Vivian Galeano (Ministerio Público de la Acusación), el personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI desplegó las medidas correspondientes.
Los efectivos se presentaron en un domicilio de la capital provincial donde concretaron la aprehensión del sospechoso, identificado con las iniciales L. D. Q.
El detenido fue puesto a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones procesales y se definen las próximas instancias.