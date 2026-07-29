El juez Lisandro Aguirre dictó la prisión preventiva para Fernando David Coronel, el joven de 21 años acusado de haber asesinado a su hermano, Pablo Adrián Coronel (37), en el sur de la ciudad.
Ciudad de Santa Fe: prisión para el joven acusado de matar a su hermano de un escopetazo
Se trata de Fernando Coronel, de 21 años, a quien imputaron la semana pasada como autor del homicidio de Pablo Coronel, cometido a principios de julio durante una reunión familiar.
La medida cautelar de máxima fue solicitada por la fiscal de la Unidad de Homicidios, María Laura Urquiza, quien le atribuyó al imputado la autoría del delito de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”.
El trágico episodio ocurrió alrededor de las 5:38 de la madrugada del pasado domingo 5 de julio, en una vivienda de calle Entre Ríos al 4600, entre Aguado y Europa de barro San Lorenzo.
Según la reconstrucción de la fiscalía, el ataque se produjo en medio de la sobremesa de una cena familiar, momento en el que el imputado utilizó una escopeta para disparar contra su hermano. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde falleció minutos después a causa de un shock hipovolémico derivado de graves heridas en órganos vitales.
Fernando Coronel, quien había recuperado la libertad pocas semanas antes tras cumplir una condena por un robo violento, desapareció de los lugares que frecuentaba tras el crimen. Finalmente, el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) logró localizarlo y detenerlo el pasado martes 21 de julio, mientras se ocultaba en una vivienda de avenida Teniente Loza al 6300.
“Lo hizo consciente”
Durante la audiencia previa, una de las hermanas del imputado y la víctima, quien presenció el ataque, brindó un testimonio cargado de dolor ante el magistrado. La mujer aseguró que la agresión fue deliberada y no accidental: "Le quitó la vida delante mío. Lo hizo consciente, lo hizo queriendo", afirmó ante el juez Aguirre.
La testigo describió a su hermano Fernando como una persona "muy impulsiva" y reveló que ya existían antecedentes de violencia previa entre ambos, mencionando incluso un intento anterior en el que el imputado le habría disparado a Pablo.
Según relató, antes del desenlace fatal, ambos habían estado compartiendo bebidas y pasando un momento tranquilo como hermanos hasta que se desencadenó la agresión.
Antecedentes y detención
La fiscalía señaló que el imputado contaba con antecedentes penales recientes. El hecho de que hubiera recuperado la libertad hacía poco tiempo fue uno de los elementos ponderados en el marco del proceso.
Tras el disparo, el agresor huyó del barrio San Lorenzo e inició un período de clandestinidad que terminó con el operativo de la PDI en el extremo norte de la ciudad.
En el marco de la audiencia donde se resolvió la cautelar, la fiscal Urquiza sostuvo la necesidad de mantener a Coronel tras las rejas ante la gravedad del hecho y el riesgo procesal.
La defensa técnica del imputado es ejercida por el abogado particular Martín Peón. Con la resolución del juez Aguirre, Fernando Coronel continuará el proceso judicial privado de su libertad hasta tanto la causa avance hacia la etapa de juicio.