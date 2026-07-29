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Bomberos sofocaron un incendio en una vivienda de Pasaje Mitre y Suipacha

El fuego se inició pasadas las 23 en un acopio de cartones ubicado en el patio trasero de una propiedad precaria. No se reportaron heridos y el dueño del inmueble no se encontraba en el lugar al momento del operativo.

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Personal de la Dirección General de Bomberos, perteneciente al Cuartel Santa Fe de la Zona Centro Norte, intervino anoche en un siniestro desatado en una vivienda situada en la intersección de Pasaje Mitre y Suipacha de la capital provincial.

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El aviso fue recibido pasadas las 23. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que se desarrollaba un proceso combustivo sobre un acopio de cartones localizado en el patio trasero del domicilio.

Sofocación y enfriamiento

Según informaron las autoridades, al momento de la llegada de la dotación no se encontraba ninguna persona intentando sofocar las llamas.

Los bomberos procedieron de inmediato a realizar las tareas de sofocación y enfriamiento, utilizando para ello una línea de 25mm de la unidad concurrente, logrando así la extinción total del foco ígneo.

Bomberos sofocaron un incendio en una vivienda de Pasaje Mitre y SuipachaEl foco ígneo fue apagado rápidamente.

De acuerdo al relevamiento posterior, las afectaciones fueron parciales y se centraron en cartones y residuos domiciliarios, en una superficie aproximada de 6 metros por 1 metro de lado.

Sin presencia del propietario

En el operativo también prestó colaboración personal policial.

Se dejó constancia de que el propietario de la vivienda no estaba presente en el lugar durante el procedimiento.

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Tras finalizar las tareas sin novedades adicionales, la dotación regresó al cuartel antes de la medianoche.

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