Un principio de incendio en un inmueble ubicado en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe demandó la intervención del Cuartel Central de Bomberos durante las primeras horas de este miércoles.
Un desperfecto eléctrico en un edificio movilizó a los Bomberos Zapadores
El incidente se registró pasada la medianoche en un cuarto de mantenimiento del inmueble ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe. El personal debió forzar el ingreso.
El hecho tuvo lugar a las 00.37 en un edificio situado en calle Irigoyen Freyre a la altura catastral del 2400 de la ciudad de Santa Fe.
Tras un llamado de alerta, el móvil 9377 se desplazó hasta el sitio, donde los efectivos fueron recibidos por una joven de 26 años que les permitió el ingreso a la recepción del edificio.
En un cierto cerrado
Según consta en el reporte oficial, el foco del conflicto se encontraba en un cuarto de mantenimiento que permanecía cerrado bajo llave.
Ante la evidente presencia de humo en el sector y la imposibilidad de acceder al recinto, el personal actuante procedió a realizar la apertura de la puerta mediante el empleo de una barreta.
Una vez en el interior del habitáculo, se pudo observar que una bomba centrífuga se encontraba generando humo debido a un desperfecto eléctrico.
Seguidamente, los bomberos realizaron el corte de energía eléctrica, logrando así que cesara la emanación y quedara controlada la situación.
Peligro neutralizado
De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Bomberos, las afecciones se vieron reflejadas de forma parcial en la mencionada bomba.
En el lugar también estuvo presente personal policial de la Policía de Acción Táctica (PAT).
Tras verificar que el peligro había sido neutralizado, la dotación de bomberos regresó al cuartel.