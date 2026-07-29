#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Irigoyen Freyre al 2400

Un desperfecto eléctrico en un edificio movilizó a los Bomberos Zapadores

El incidente se registró pasada la medianoche en un cuarto de mantenimiento del inmueble ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe. El personal debió forzar el ingreso.

El humo provenía de una bomba centrífuga.El humo provenía de una bomba centrífuga.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un principio de incendio en un inmueble ubicado en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe demandó la intervención del Cuartel Central de Bomberos durante las primeras horas de este miércoles.

El hecho tuvo lugar a las 00.37 en un edificio situado en calle Irigoyen Freyre a la altura catastral del 2400 de la ciudad de Santa Fe.

Tras un llamado de alerta, el móvil 9377 se desplazó hasta el sitio, donde los efectivos fueron recibidos por una joven de 26 años que les permitió el ingreso a la recepción del edificio.

En un cierto cerrado

Según consta en el reporte oficial, el foco del conflicto se encontraba en un cuarto de mantenimiento que permanecía cerrado bajo llave.

Ante la evidente presencia de humo en el sector y la imposibilidad de acceder al recinto, el personal actuante procedió a realizar la apertura de la puerta mediante el empleo de una barreta.

Un desperfecto eléctrico en un edificio movilizó a los Bomberos ZapadoresLa puerta del sector de mantenimiento fue barreteada para lograr acceder al interior.

Una vez en el interior del habitáculo, se pudo observar que una bomba centrífuga se encontraba generando humo debido a un desperfecto eléctrico.

Seguidamente, los bomberos realizaron el corte de energía eléctrica, logrando así que cesara la emanación y quedara controlada la situación.

Peligro neutralizado

De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Bomberos, las afecciones se vieron reflejadas de forma parcial en la mencionada bomba.

Mirá tambiénRescataron en Mendoza a turistas atrapados por un temporal de nieve en la montaña

En el lugar también estuvo presente personal policial de la Policía de Acción Táctica (PAT).

Tras verificar que el peligro había sido neutralizado, la dotación de bomberos regresó al cuartel.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Bomberos
Santa Fe Ciudad
Santa Fe Policiales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro