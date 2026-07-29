Un fuerte temporal de nieve volvió a complicar la situación en la alta montaña mendocina y obligó a desplegar operativos de rescate para asistir y evacuar a personas que habían quedado aisladas por la acumulación de nieve.
Rescataron en Mendoza a turistas atrapados por un temporal de nieve en la montaña
Gendarmería Nacional y otros equipos de emergencia desplegaron vehículos especiales para llegar hasta las zonas afectadas y trasladar a quienes habían quedado aislados.
Las condiciones meteorológicas dificultaron el tránsito y dejaron sectores de la cordillera prácticamente incomunicados, por lo que los equipos de emergencia debieron utilizar vehículos especialmente preparados para desplazarse sobre caminos cubiertos de nieve.
La situación se produjo en el marco de un episodio meteorológico que afectó durante varios días a la zona cordillerana de Mendoza. La intensidad de las nevadas generó acumulaciones importantes y redujo las condiciones de circulación, especialmente en sectores de la Ruta Nacional 7 y los accesos a localidades y puntos turísticos de alta montaña.
Ante este escenario, Gendarmería Nacional activó distintos procedimientos para localizar a las personas que necesitaban asistencia y trasladarlas hacia lugares seguros. En los operativos participaron efectivos especializados en alta montaña, que utilizaron equipamiento adaptado a las condiciones extremas para poder avanzar en sectores donde los vehículos convencionales no podían circular.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una situación frecuente durante el invierno: la necesidad de consultar las condiciones de las rutas y los avisos oficiales antes de emprender viajes hacia zonas cordilleranas. En caso de nevadas intensas, las autoridades pueden disponer cierres preventivos o restringir la circulación para evitar que turistas y pobladores queden atrapados.
La nieve complicó el tránsito y obligó a utilizar vehículos especiales
Las intensas nevadas registradas en la alta montaña mendocina provocaron una acumulación que impidió la circulación normal en distintos sectores. La situación llevó a que los equipos de emergencia debieran utilizar vehículos con capacidades especiales para avanzar por caminos cubiertos de nieve.
Uno de los recursos empleados por Gendarmería Nacional fue un vehículo técnico de tracción oruga doble, preparado para desplazarse en condiciones de bajas temperaturas y sobre terrenos con acumulación de nieve. Este tipo de equipamiento permite acceder a sectores donde una camioneta convencional puede quedar inmovilizada y facilita la evacuación de personas que necesitan ser trasladadas.
Según informó oficialmente el Gobierno nacional, en uno de los operativos desarrollados durante el temporal fueron evacuadas 12 personas que se encontraban aisladas en los sectores de Penitentes y Los Puquios.
El grupo estaba integrado por seis pobladores residentes y seis turistas. Los equipos también asistieron a menores de edad que se encontraban entre las personas afectadas y que podían comenzar a tener dificultades por la falta de suministros básicos si las condiciones meteorológicas continuaban.
Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos de la Ruta Nacional 7. En una primera intervención, los efectivos localizaron a siete personas en las inmediaciones del kilómetro 1210 y luego encontraron a otras cinco en el kilómetro 1217. Todos fueron asistidos y trasladados hacia Uspallata para garantizar su resguardo.
El operativo formó parte de una serie de intervenciones que se multiplicaron durante el temporal. La acumulación de nieve, sumada a la presencia de viento y la disminución de la visibilidad, hizo que el desplazamiento por la montaña fuera especialmente complejo.
En este tipo de situaciones, los equipos de rescate deben evaluar permanentemente las condiciones del terreno antes de avanzar. La nieve puede cubrir completamente la calzada, ocultar obstáculos y generar acumulaciones que dificultan identificar el trazado de la ruta.
Por esa razón, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de las nevadas y respetar los cortes o restricciones establecidos en los accesos a la montaña.
Qué tener en cuenta antes de viajar a la montaña durante una nevada
Los operativos de rescate por temporales de nieve también dejan recomendaciones útiles para quienes planean viajar a destinos cordilleranos durante el invierno. Una de las principales es consultar el estado de las rutas antes de salir y hacerlo nuevamente durante el viaje, ya que las condiciones pueden cambiar en pocas horas.
Antes de emprender el recorrido, es fundamental verificar los canales oficiales de Vialidad Nacional, Gendarmería y los organismos provinciales correspondientes. También es importante consultar los pronósticos meteorológicos y los avisos por nevadas, viento o bajas temperaturas.
Si las autoridades informan que una ruta está cerrada, la recomendación es no intentar atravesar las barreras o controles. Un camino que puede parecer transitable al comienzo del viaje puede quedar bloqueado rápidamente por una nueva acumulación de nieve.
Otro punto importante es el equipamiento del vehículo. En los sectores de montaña, durante el invierno, pueden ser obligatorias las cadenas para nieve o el uso de neumáticos adecuados. Antes de viajar, es necesario comprobar las exigencias específicas de cada ruta y llevar los elementos requeridos.
También se recomienda cargar combustible antes de ingresar a los sectores más aislados y contar con abrigo suficiente para todos los ocupantes. En caso de quedar detenido, es importante disponer de agua y alimentos, además de mantener cargado el teléfono celular.
Las familias que viajan con niños deben prestar especial atención a la duración del trayecto y a la posibilidad de quedar detenidas durante varias horas. Llevar medicamentos de uso habitual, pañales, leche y otros elementos necesarios puede resultar fundamental si una ruta queda bloqueada.
Si el vehículo queda atrapado por la nieve, la recomendación general es permanecer dentro del automóvil siempre que sea posible y esperar las instrucciones de los equipos de emergencia. Salir a caminar en medio de una tormenta puede aumentar el riesgo de desorientación y exposición al frío.
También es importante mantener despejado el caño de escape si el vehículo permanece encendido durante períodos prolongados, para evitar que los gases ingresen al habitáculo.
El temporal registrado en Mendoza demuestra la rapidez con la que las condiciones pueden cambiar en la alta montaña. La nieve acumulada puede transformar un camino transitable en un sector de difícil acceso en cuestión de horas y obligar a movilizar equipos especializados para rescatar a quienes quedaron aislados.
Los operativos realizados por Gendarmería y otros organismos permitieron asistir y evacuar a personas que se encontraban en zonas afectadas. La intervención de vehículos especialmente preparados fue clave para llegar hasta sectores donde las condiciones de circulación impedían el avance de unidades convencionales.