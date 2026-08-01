Tragedia en el cielo

Perú: se estrelló una avioneta de turistas en las Líneas de Nasca y hay 13 muertos

Una aeronave de la empresa Aerodiana cayó en un predio agrícola a pocos kilómetros del destino arqueológico. Entre las víctimas fatales no hay sobrevivientes y se reportan tripulantes locales junto a viajeros de origen italiano, alemán y español. Conmoción internacional por el siniestro.