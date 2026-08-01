Una jornada que prometía postales inolvidables del patrimonio histórico peruano terminó en una gran tragedia aérea. Este sábado al mediodía, una avioneta destinada a vuelos turísticos sobre las mundialmente famosas Líneas de Nasca se estrelló en un predio agrícola en el sector de Pueblo Viejo, a escasos cuatro kilómetros de la ciudad de Nasca, dejando un saldo trágico de 13 personas fallecidas. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes en el impacto.
Perú: se estrelló una avioneta de turistas en las Líneas de Nasca y hay 13 muertos
Una aeronave de la empresa Aerodiana cayó en un predio agrícola a pocos kilómetros del destino arqueológico. Entre las víctimas fatales no hay sobrevivientes y se reportan tripulantes locales junto a viajeros de origen italiano, alemán y español. Conmoción internacional por el siniestro.
La aeronave, un monomotor turbohélice Cessna Grand Caravan operado por la firma Aerodiana, había despegado horas antes desde el aeródromo de la ciudad costera de Pisco. El contingente estaba integrado por diez turistas extranjeros y dos tripulantes peruanos, quienes perdieron la vida de forma instantánea debido a la magnitud de la colisión ocurrida alrededor de las 12.55.
Impacto y rescate en el desierto
Las primeras imágenes e informaciones del lugar del siniestro dieron cuenta de un escenario desolador. Restos humeantes del fuselaje esparcidos entre los cultivos movilizaron de urgencia a las dotaciones de bomberos y efectivos policiales. El mayor de la policía local, Jorge Andrade, dio los primeros detalles oficiales a la prensa desde el epicentro del desastre: 'Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido. Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos', señaló la autoridad policial respecto a las complejidades iniciales de los peritajes.
Fuentes oficiales locales indicaron que la nómina de pasajeros extranjeros fallecidos estaría compuesta por siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles, lo que activó de inmediato los protocolos diplomáticos y consulares de las respectivas embajadas en Lima para la identificación formal y posterior repatriación de las víctimas.
La reanudación de los vuelos y el factor climático
El siniestro se produce en un contexto particular. De acuerdo a reportes de la agencia estatal de noticias Andina, los sobrevuelos turísticos en la zona se habían reanudado recién el viernes, tras haber permanecido suspendidos temporalmente debido a las intensas ráfagas de viento que suelen registrarse en esta zona desértica de la costa peruana.
La empresa involucrada, Aerodiana, destaca en sus credenciales institucionales poseer más de 14 años de trayectoria en el sector, prestando servicios regulares de chárter, carga y paseos de avistamiento con pilotos calificados. Sin embargo, las miradas técnicas ya se posan sobre los rigores de control de las operaciones en una ruta aérea caracterizada por el alto flujo de naves de pequeño porte que buscan capturar desde el aire los imponentes geoglifos prehispánicos.
Un dolor que trasciende fronteras
Tras conocerse la dimensión de lo ocurrido, el impacto político e institucional no tardó en manifestarse. La Municipalidad Provincial de Nasca emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia. 'La Municipalidad Provincial de Nasca expresa su profundo pesar por el lamentable accidente de la aeronave de la empresa Aerodiana, ocurrido en el sector de Pueblo Viejo, y hace llegar sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las 13 personas fallecidas', manifestaron desde la cuenta oficial de la comuna.
Asimismo, informaron que se dio intervención inmediata a las áreas gubernamentales correspondientes y confirmaron que la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) ya inició el relevamiento de evidencias técnicas en el terreno para determinar si el desencadenante respondió a una falla mecánica, un error humano o a las siempre complejas condiciones del viento del desierto peruano. La conmoción por las vidas perdidas en el viaje soñado vuelve a abrir el debate sobre las medidas de seguridad aérea en los principales destinos de Sudamérica.