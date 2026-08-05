En Chaco

Crimen de Matías Guardia: difundieron chats que revelarían antecedentes de violencia antes del homicidio

Familiares y amigos del joven asesinado en Chaco publicaron conversaciones privadas que, según sostienen, evidencian episodios de violencia en la relación con su pareja, la única imputada por el crimen. Parte de ese material ya fue incorporado a la investigación.