La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido en la provincia del Chaco, continúa sumando elementos de prueba.
Crimen de Matías Guardia: difundieron chats que revelarían antecedentes de violencia antes del homicidio
Familiares y amigos del joven asesinado en Chaco publicaron conversaciones privadas que, según sostienen, evidencian episodios de violencia en la relación con su pareja, la única imputada por el crimen. Parte de ese material ya fue incorporado a la investigación.
En las últimas horas, familiares y amigos de la víctima difundieron conversaciones privadas mantenidas con el joven antes de su muerte.
Según afirman, los mensajes reflejan un contexto de violencia que se habría extendido durante meses y que ahora forma parte del expediente judicial.
Las capturas, divulgadas inicialmente por medios chaqueños y luego replicadas por distintos portales nacionales, muestran intercambios en los que Guardia relataba presuntas agresiones sufridas durante su relación con Victoria Luz Cantero, quien permanece detenida e imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.
De acuerdo con la investigación, el joven murió tras recibir una puñalada en el cuello. La causa continúa en etapa de instrucción y la Justicia analiza las pruebas reunidas para reconstruir cómo ocurrió el hecho.
Chats que describen un vínculo marcado por la violencia
Entre los mensajes difundidos hay uno que cobró especial relevancia por el contenido de una advertencia realizada por uno de los amigos de la víctima varios meses antes del crimen.
En esa conversación, el allegado le manifestó su preocupación por la relación que mantenía Guardia con su pareja y le expresó que temía que la situación terminara de manera violenta. Tras conocerse el desenlace del caso, ese intercambio comenzó a circular en redes sociales y fue incorporado por el entorno del joven al reclamo de justicia.
Las conversaciones también muestran que Matías reconocía haber atravesado episodios de violencia física. En uno de los intercambios admitía sentirse frustrado por haber tolerado determinadas situaciones y expresaba enojo consigo mismo por no haber reaccionado antes.
Sus amigos, por su parte, insistían en que ese tipo de conductas no podían interpretarse como parte de una relación saludable y procuraban convencerlo de buscar ayuda y alejarse del vínculo.
Otro de los aspectos que surge de los chats es que el joven ya había comenzado un tratamiento psicológico.
Según las conversaciones difundidas, el profesional que lo atendía le había señalado que estaba naturalizando situaciones de violencia dentro de la pareja y le recomendaba modificar esa dinámica.
En algunos mensajes, además, Guardia afirmaba que ciertos episodios ya habían sido puestos en conocimiento de la Policía, un dato que ahora también forma parte de las líneas de investigación que intentan reconstruir los antecedentes del caso.
Los familiares sostienen que la difusión de estas conversaciones busca aportar contexto sobre la relación que mantenía la pareja y demostrar que los conflictos no comenzaron el día del crimen, sino que existían antecedentes de presuntas agresiones.
La investigación continúa y analizan las nuevas pruebas
Mientras la causa avanza, la Justicia chaqueña continúa reuniendo evidencia para determinar con precisión cómo se produjo el ataque que terminó con la muerte de Matías Guardia.
Victoria Luz Cantero permanece detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que prevé la prisión perpetua en caso de una eventual condena. Hasta el momento, la imputación se mantiene y la investigación continúa en desarrollo.
En paralelo, los investigadores analizan el contenido del teléfono celular de la víctima y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.
El objetivo es reconstruir las últimas comunicaciones, establecer la dinámica de la relación y verificar si existían antecedentes que puedan aportar elementos para comprender el contexto previo al homicidio.
Parte de las conversaciones difundidas públicamente ya fueron incorporadas al expediente judicial, aunque será la Justicia la que determine su valor probatorio junto con el resto de las evidencias reunidas durante la instrucción.
La familia de Guardia continúa reclamando que el caso sea investigado con perspectiva integral y sostiene que los mensajes difundidos permiten comprender que el joven atravesaba una situación de violencia que había sido advertida por personas de su entorno e incluso abordada durante su tratamiento psicológico.