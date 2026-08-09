Inauguran sala

Fijaron la primera audiencia penal en el nuevo edificio Anexo de los Tribunales de Santa Fe

La Cámara de Apelación Penal inaugurará la actividad jurisdiccional del fuero en el flamante inmueble con una audiencia de apelación prevista para el lunes a las 8.30. El traslado de las dependencias judiciales se realiza de manera escalonada y continuará durante agosto.