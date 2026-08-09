El próximo lunes 10 de agosto se realizará la primera audiencia del fuero Penal en el edificio Anexo de los Tribunales de Santa Fe, inaugurado el pasado 30 de junio.
Fijaron la primera audiencia penal en el nuevo edificio Anexo de los Tribunales de Santa Fe
La Cámara de Apelación Penal inaugurará la actividad jurisdiccional del fuero en el flamante inmueble con una audiencia de apelación prevista para el lunes a las 8.30. El traslado de las dependencias judiciales se realiza de manera escalonada y continuará durante agosto.
La convocatoria marcará el inicio de la actividad jurisdiccional de la Cámara de Apelación Penal en el nuevo inmueble, en el marco del cronograma de mudanza que comenzó la semana pasada con la habilitación de las primeras oficinas de atención al público.
La audiencia está prevista para las 8.30 en la Sala Nº 11, ubicada en el tercer piso del edificio de General López y 9 de Julio, sector donde comenzaron a instalarse los integrantes del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia.
El acto será presidido por el camarista Alejandro Tizón y tendrá por objeto resolver un recurso de apelación presentado por la defensa de un imputado en una causa por presunta defraudación mediante administración fraudulenta.
Por el Ministerio Público de la Acusación intervendrá el fiscal de Cámara, Carlos Arietti; la defensa de M.A.M. estará a cargo de los abogados Juan Carlos Huber y Mario Montero; mientras que la querella será ejercida por el abogado Néstor Oroño, en representación de la empresa denunciante.
La causa
La investigación se inició a partir de una denuncia formulada por la firma francesa Agrana Fruit SA, empresa en la que se desempeñaba el imputado.
Según la hipótesis de la acusación a cargo de la fiscal Clelia Trossero, el empleado habría aprovechado las funciones que cumplía dentro de la compañía para concretar una maniobra de administración fraudulenta mediante la duplicación de pagos.
De acuerdo con la investigación, primero efectuaba las transferencias a los destinatarios legítimos, pero dejaba esas operaciones pendientes de registración en el sistema interno de la empresa. Luego realizaba una segunda transferencia por el mismo importe, aunque en ese caso el dinero era dirigido a una cuenta bancaria de su titularidad en el HSBC.
Será esa causa la que inaugure el funcionamiento de una de las nuevas salas de audiencias penales del edificio Anexo.
Avanza la mudanza
La realización de la audiencia coincide con una nueva etapa del cronograma de traslado dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para las dependencias que funcionarán en el nuevo complejo judicial.
Durante la primera semana de agosto comenzaron a atender al público el Registro de Procesos Universales, junto con las oficinas de Mandamientos y Notificaciones y el área de Certificaciones, todas ubicadas en la planta baja.
Ahora será el turno de la Cámara de Apelación Penal, cuyos jueces y personal ocuparán parte del tercer piso, donde también funciona la Secretaría de Informática y se encuentran las salas de audiencias Nº 10, 11 y 12.
Según el cronograma previsto, el proceso continuará durante agosto. Entre el 24 y el 31 está proyectado el traslado de la Oficina de Gestión Judicial Nº 1, los jueces penales de primera instancia y las restantes salas de audiencias, que ocuparán el segundo piso completo del edificio.
El nuevo esquema fue diseñado con criterios de seguridad específicos para el fuero Penal. Los imputados ingresarán por un circuito independiente del utilizado por el público, con un ascensor exclusivo para el traslado de personas detenidas, mientras que magistrados y funcionarios contarán con áreas de circulación reservadas.