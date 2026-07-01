El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, se involucró en la polémica suscitada días pasados a partir de la resolución de la jueza de Menores de Rosario, María Dolores Aguirre Guarrochena, quien anuló un allanamiento a cargo de la Policía de Investigaciones bajo la modalidad de "flagrancia virtual". El procedimiento carecía de la correspondiente orden judicial, y se había invocado "flagrancia", a pesar de que el operativo se había realizado doce horas después del hecho.
Rafael Gutiérrez: "Las decisiones de los jueces no hay que recurrirlas por los medios"
El titular del máximo tribunal objetó la postura del gobierno que cuestionó la determinación de una Jueza de Menores de Rosario. Se refirió, además, a su eventual renuncia; y al conflicto generado con las titulares del Ministerio Público de la Defensa y de la Acusación.
La decisión de la magistrada derivó en una dura reacción del gobierno provincial, que a través de la vocera, Virginia Coudannes, cuestionó el decisorio y a la jueza con nombre y apellido. La situación desencadenó comunicados críticos del Colegio de Magistrados contra la Casa Gris, y este martes, ante la consulta de El Litoral, también Gutiérrez se plegó al cuestionamiento.
"La jueza resolvió de acuerdo a lo que ella creía que se ajustaba a derecho. Y las decisiones de los jueces no hay que recurrirlas por los medios (de comunicación), sino por los medios legales y procesales. Si una jueza resolvió en primera instancia, las partes interesadas tienen la apelación para hacer sus objeciones", sostuvo. "Pero eso, normalmente, es en un estado de derecho", remató con ironía.
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En otro orden, el magistrado defendió la decisión de ceder el sexto piso del nuevo edificio de Tribunales a los Ministerios Públicos de la Defensa y la Acusación, y relativizó la ausencia de sus titulares (Estrella Moreno Robinson y María Cecilia Vranicich) en el acto de inauguración de la flamante sede, este martes. "No hay que darle al pito más valor del que el pito tiene", sorprendió el magistrado consultado sobre el faltazo. Tampoco estuvieron en la ceremonia fiscales y defensores regionales, ni de grado.
El hecho, sin embargo, fue central en el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro que, con vehemencia, reclamó un diálogo interinstitucional para que este tipo de quiebres no vuelvan a suscitarse. Pero en las declaraciones periodísticas posteriores y consultado sobre la posibilidad de generar una instancia de conversación con las funcionarias aludidas, Gutiérrez sentenció: "Yo no tengo que llamar a nadie. Nosotros le hicimos una propuesta (...); que se arrimen ellas (sic)".
En su diálogo con los periodistas, también se refirió a su eventual retiro del máximo tribunal; y a su vínculo con los últimos gobernadores de la provincia
- ¿En qué lugar de su carrera judicial coloca esta obra? - se le preguntó-
- Esto es parte de mi vida. Estoy en el Poder Judicial desde 1975. Empecé mi carrera en Vera donde aprendí mucho sobre las necesidades que hay.
- ¿Marca la inauguración de este edificio el final de esa carrera judicial que menciona? ¿Presenta su renuncia ahora? - consultó El Litoral-
- Yo ya he dicho que me voy a ir cuando yo disponga.
- ¿Cómo le gustaría que sea la nueva Corte?
- Lo único que pido es un Poder Judicial independiente.