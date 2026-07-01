Polémica con el gobierno por una resolución judicial

Rafael Gutiérrez: "Las decisiones de los jueces no hay que recurrirlas por los medios"

El titular del máximo tribunal objetó la postura del gobierno que cuestionó la determinación de una Jueza de Menores de Rosario. Se refirió, además, a su eventual renuncia; y al conflicto generado con las titulares del Ministerio Público de la Defensa y de la Acusación.