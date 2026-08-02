A un mes de la inauguración del Anexo Palacio de Justicia de Santa Fe se realizan los ajustes finales para que -en etapas- comiencen a mudarse las primeras dependencias. Si bien el proceso está en marcha, en agosto se verá materializado con la presencia efectiva de las primeras oficinas en actividad.
En agosto comienza la mudanza al edificio Anexo de los Tribunales de Santa Fe
De fondo continúa la pugna por los espacios destinados a los ministerios públicos. ¿Cómo será el calendario de traslados y qué pisos ocupará cada dependencia?
Por una cuestión logística y de funcionamiento, el área que acelera motores para poner sus tableros en marcha es la de Informática, puesto que depende de la puesta a punto de un servidor de gran potencia que será el corazón tecnológico de la nueva mole de cemento y vidrio por la que transcurrirá la vida judicial de la capital provincial.
La Secretaría Informática que depende de la Corte Suprema de Justicia Provincial estará ubicada en el tercer piso de Gral López y 9 de Julio, que será compartido con la Oficina de Gestión Judicial Nº 2, tres salas de audiencias penales -las Nº 10, 11 y 12- y los despachos de los jueces penales de segunda instancia.
Cambio visible
No obstante, el primer cambio visible y de cara al público se producirá entre el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto cuando en la planta baja comience a funcionar el Registro de Proceso Universales (RPU); junto con las oficinas de Mandamientos y Notificaciones; y Certificaciones, esta última, de gran demanda ciudadana.
La otra novedad será la mudanza completa del sistema penal al anexo. En primer lugar y según el cronograma existente, entre el 10 y el 14 de agosto está previsto el traslado de la segunda instancia, que como se adelantó, ocupará la mitad del tercer piso junto con Informática.
Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial Nº 1, los despachos de los jueces penales de primera instancia y las salas de audiencia, podría trasladarse para fines de agosto, entre el 24 y 31 de dicho mes.
Piso completo
Dado el volumen diario de trabajo, ocupará el segundo piso completo, donde se encuentran concentradas 9 salas de audiencias: tres de amplias dimensiones, para juicios orales y juicios por jurados, por ejemplo; y otras seis más pequeñas.
La disposición de las salas y despachos del fuero penal en su conjunto, tiene la particularidad de que tanto los imputados como los magistrados, podrán ingresar por lugares no accesibles al público en general, mejorando así las medidas de seguridad propias y para terceros.
De hecho, la disposición de las salas en forma de herradura deja en el centro un espacio reservado a oficinas, despachos y salas de reuniones exclusivas para el personal judicial. Asimismo, el traslado de presos también tendrá un camino independiente, con un ascensor exclusivo para el ingreso y egreso de las fuerzas de seguridad.
Luego, aunque todavía sin fecha de mudanza, el primer piso estará destinado al Fuero Laboral, con cartelería, muebles y boxes ya instalados.
Reunión en la Corte
La primera etapa quedará concluida en agosto de la manera mencionada, a la espera de que se resuelva el dilatado conflicto surgido a propósito de los espacios asignados a los ministerios públicos, discusión que a medio año de debate todavía no se encuentra saldada.
En ese sentido, fuentes judiciales confirmaron que el martes 28 de julio hubo una reunión de trabajo de la que participaron los ministros de la Corte en pleno y las dos referentes de los ministerios extrapoder: la Defensora General, Estrella Moreno Robinson y la Fiscal General, María Cecilia Vranicich.
El encuentro fue el primero en mucho tiempo. “No hay relaciones institucionales desde febrero”, confió una fuente cercana a los interlocutores. En ese sentido reconocieron que “fue una charla compleja” en la que “hubo posicionamientos” pero no se formalizaron “ofrecimientos de espacios”.
“La idea de la reunión fue lograr consensos” y su importancia radica en que “fue la primera vez que se habló del tema con todos los miembros de la Corte y las dos referentes de los ministerios”. Es decir, “una primera oportunidad de diálogo con todos”.
Puestos de trabajo
En términos formales, la última oferta de la Corte fue la de ceder el sexto piso del Anexo y el edificio del Fuero Laboral, ubicado sobre la peatonal San Martín. No obstante, “hay un compromiso de no mudar más hasta no resolver” la situación, añadieron.
Más allá de las tensiones propias del encuentro, fuentes consultadas señalaron que existiría cierta flexibilidad en algunos ministros de la Corte para reencauzar la discusión en buenos términos.