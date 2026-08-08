Una nena de tres años murió este sábado luego de que el vehículo en el que viajaba junto a sus padres despistara en la avenida Bustillo, en San Carlos de Bariloche, y terminara en las aguas del lago Nahuel Huapi.
Murió una nena de 3 años tras caer con sus padres al lago Nahuel Huapi
El auto en el que viajaba la familia despistó sobre una calzada con hielo en la avenida Bustillo y cayó por un barranco de más de 20 metros. Sus padres lograron salir y fueron hospitalizados.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 15 de la avenida, cuando el automóvil perdió adherencia sobre una calzada afectada por el hielo, salió del camino y cayó por un barranco de más de 20 metros hasta el lago. La mecánica del siniestro todavía es investigada.
Un operativo de rescate en condiciones extremas
El hecho se produjo alrededor de las 16. Los gritos de auxilio de los padres alertaron a vecinos del sector, que dieron aviso a los servicios de emergencia y colaboraron con las primeras tareas de asistencia.
Según las primeras informaciones, los adultos lograron salir del vehículo por sus propios medios, pero no pudieron sacar a la niña antes de que el automóvil quedara sumergido.
Ante la complejidad de la situación, se desplegó un importante operativo que incluyó a buzos de Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios y personal sanitario. Las condiciones del lugar y la temperatura del agua dificultaron las tareas de búsqueda.
Finalmente, los equipos de rescate lograron recuperar el cuerpo de la menor y extraer el vehículo del lago.
Los padres fueron hospitalizados
Los padres de la niña resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud de Bariloche. Presentaban traumatismos y un cuadro de hipotermia como consecuencia de la inmersión en las aguas del Nahuel Huapi.
La investigación quedó a cargo de la fiscalía, que dispuso distintas medidas para determinar cómo ocurrió el despiste y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la caída del automóvil.
Entre las diligencias previstas se encuentran los peritajes sobre el vehículo y la escena del accidente, además de la toma de testimonios a quienes presenciaron el hecho.
Investigan las causas del despiste
Una de las hipótesis que se analiza está vinculada con las condiciones de la calzada, que presentaba hielo al momento del accidente. Sin embargo, las autoridades deberán determinar si ese factor fue determinante y si existieron otras circunstancias que contribuyeron al despiste.
La avenida Bustillo bordea el lago Nahuel Huapi y presenta sectores con curvas, pendientes y barrancos, por lo que durante el invierno las condiciones de circulación requieren especial precaución.
La tragedia generó conmoción entre los vecinos de Bariloche, mientras continúa la investigación para establecer las causas precisas del siniestro.