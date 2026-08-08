Un trágico accidente aéreo conmocionó este sábado a la ciudad de Río de Janeiro. Un helicóptero que transportaba turistas se estrelló en una zona boscosa de difícil acceso en la región de Vista Chinesa, dentro del barrio Alto da Boa Vista, provocando la muerte instantánea del piloto y de las tres pasajeras que viajaban a bordo.
Murieron cuatro personas al desplomarse un helicóptero en Brasil
El accidente ocurrió en la zona de Vista Chinesa, un lugar de difícil acceso. Se investiga si una falla mecánica pudo haber sido la causa.
Operativo de rescate e incendio en el lugar
El siniestro movilizó de urgencia al Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro tras detectarse la caída de la aeronave, un Robinson R-44. La detección inicial estuvo a cargo de una unidad del Grupo de Operaciones Aéreas (GOA), que divisó los restos entre la densa vegetación del Bosque de Tijuca, un sector caracterizado por su geografía compleja y pendientes pronunciadas.
Debido a lo inaccesible del terreno, los equipos especializados debieron desplazarse a pie por tierra para llegar al punto exacto del impacto. Tras la caída, la aeronave se incendió, lo que requirió la intervención inmediata de militares capacitados en el combate de incendios forestales para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagase por el área natural protegida.
Identificación de las víctimas e investigación de las causas
Las autoridades confirmaron que en la aeronave viajaban cuatro personas —el piloto y tres mujeres que realizaban un vuelo turístico—, cuyos cuerpos fueron hallados carbonizados entre los restos metálicos. Hasta el momento no se han difundido las identidades ni las nacionalidades de las víctimas.
Los peritos de la Policía Civil y especialistas en aviación civil ya iniciaron las tareas de relevamiento e inspección técnica para determinar los motivos que llevaron al helicóptero a perder el control y precipitarse a tierra en cercanías del popular mirador Vista Chinesa.
El hecho genera conmoción en el sector turístico de Río de Janeiro, una de las ciudades sudamericanas con mayor tránsito de vuelos panorámicos en helicóptero. Mientras continúan las labores de peritaje en la zona del impacto, las autoridades locales trabajan para avanzar con la identificación formal de los fallecidos y establecer si existió alguna falla mecánica o factor meteorológico determinante en el trágico desenlace.