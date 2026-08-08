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Un helicóptero se estrelló mientras combatía un incendio forestal en Utah

La aeronave participaba de las tareas contra las llamas cerca de Richfield y llevaba a dos personas a bordo al momento del accidente.

Se desconoce por el momento que sucedió con sus dos ocupantes.Se desconoce por el momento que sucedió con sus dos ocupantes.
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Un helicóptero que participaba de un operativo para combatir un importante incendio forestal se estrelló este viernes cerca de Richfield, en el estado de Utah, Estados Unidos, informaron las autoridades.

La aeronave, un Sikorsky S-64, llevaba a bordo a dos personas al momento del accidente. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó el siniestro, aunque no se informaron otros detalles sobre el estado de los ocupantes.

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El accidente durante el operativo

Funcionarios del departamento de bomberos indicaron que el helicóptero se precipitó cerca del incendio Widemouth 2, uno de los principales focos activos de la temporada de incendios forestales de Utah en 2026.

La aeronave formaba parte de las tareas destinadas a combatir el avance de las llamas en la zona afectada.

Un incendio provocado por rayos

El incendio Widemouth 2 se originó a causa de rayos y fue detectado el pasado 27 de julio.

Según información de Utah Fire Info, el recurso interinstitucional encargado de comunicar la evolución de los incendios forestales en el estado, el fuego ya afectó alrededor de 425 kilómetros cuadrados de superficie.

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