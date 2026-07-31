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Se estrelló un avión militar y provocó un incendio en una base del Cuerpo de Marines de California

Los bomberos del aeropuerto rociaron los restos con espuma extintora y trabajaron para sofocar un incendio de pasto alrededor del lugar del accidente. El piloto se eyectó y fue rescatado.

La aeronave involucrada era un avión de combate F-35B Lightning II.La aeronave involucrada era un avión de combate F-35B Lightning II.
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Un avión de combate se estrelló este viernes en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, California, y se incendió.

El humo del accidente se podía ver a kilómetros de distancia.

La aeronave involucrada era un avión de combate F-35B Lightning II, según informó el Pentágono a KGTV.

El piloto se eyectó y fue rescatado.El piloto se eyectó y fue rescatado.

Según imágenes grabadas desde un helicóptero, el avión parece haber caído justo antes de la pista de la base. Los bomberos del aeropuerto rociaron los restos con espuma extintora y trabajaron para sofocar un incendio de pasto alrededor del lugar del accidente.

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El piloto se eyectó y fue rescatado.

Rescate del piloto

Considerado por su fabricante como “el avión de combate más avanzado del mundo”, el F-35B puede aterrizar como un avión convencional o verticalmente, de forma similar a un helicóptero.

La causa del accidente no fue determinada hasta el momento.La causa del accidente no fue determinada hasta el momento.

Este avión, de más de 15 metros de largo, es operado por los Marines de Estados Unidos, el Reino Unido y la Fuerza Aérea Italiana. Según el fabricante, cada avión costaba aproximadamente 102 millones de dólares.

Causa del accidente, aún desconocida

La causa del accidente no fue determinada hasta el momento.

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