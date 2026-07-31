Un avión de combate se estrelló este viernes en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, California, y se incendió.
Se estrelló un avión militar y provocó un incendio en una base del Cuerpo de Marines de California
Los bomberos del aeropuerto rociaron los restos con espuma extintora y trabajaron para sofocar un incendio de pasto alrededor del lugar del accidente. El piloto se eyectó y fue rescatado.
El humo del accidente se podía ver a kilómetros de distancia.
La aeronave involucrada era un avión de combate F-35B Lightning II, según informó el Pentágono a KGTV.
Según imágenes grabadas desde un helicóptero, el avión parece haber caído justo antes de la pista de la base. Los bomberos del aeropuerto rociaron los restos con espuma extintora y trabajaron para sofocar un incendio de pasto alrededor del lugar del accidente.
El piloto se eyectó y fue rescatado.
Rescate del piloto
Considerado por su fabricante como “el avión de combate más avanzado del mundo”, el F-35B puede aterrizar como un avión convencional o verticalmente, de forma similar a un helicóptero.
Este avión, de más de 15 metros de largo, es operado por los Marines de Estados Unidos, el Reino Unido y la Fuerza Aérea Italiana. Según el fabricante, cada avión costaba aproximadamente 102 millones de dólares.
Causa del accidente, aún desconocida
La causa del accidente no fue determinada hasta el momento.