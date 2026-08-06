Una mujer atacó con unas tijeras a cuatro hombres este miércoles en Covent Garden, una de las zonas comerciales y turísticas más transitadas del centro de Londres. La sospechosa fue detenida y las autoridades informaron que ninguna de las víctimas corre peligro de muerte.
Una mujer fue detenida tras atacar con unas tijeras a cuatro hombres en pleno centro de Londres
Elo ataque tuvo lugar en Covent Garden, una concurrida zona del centro de la capital británica. La Policía Metropolitana consideró que se trató de un hecho aislado y descartó inicialmente una motivación terrorista.
La Policía Metropolitana recibió varias llamadas de emergencia que alertaban sobre una agresión en Endell Street, cerca del mercado de Covent Garden y del edificio del Royal Ballet and Opera. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a cuatro hombres heridos.
Las víctimas tienen 34, 39, 42 y 52 años. Todas fueron atendidas por los servicios de emergencia y trasladadas a centros de salud. Dos permanecían internadas con lesiones que no comprometían sus vidas ni dejarían consecuencias permanentes, mientras que las otras dos ya habían recibido el alta.
En el lugar del ataque, los investigadores secuestraron un par de tijeras. La mujer quedó arrestada bajo sospecha de agresión y posesión de un arma ofensiva, y posteriormente fue trasladada a una dependencia policial.
Uno de los testigos aseguró que los agentes utilizaron una pistola táser para reducir a la sospechosa y conseguir que soltara el objeto. El operativo incluyó el cierre de calles cercanas y el despliegue de servicios de emergencia, entre ellos un helicóptero sanitario que aterrizó en Trafalgar Square.
La Policía descartó inicialmente que el episodio estuviera vinculado con el terrorismo. Jason Stewart, responsable de la fuerza en esa zona de Londres, indicó que la principal hipótesis apunta a un incidente aislado relacionado con la salud mental de la detenida. La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque.