Leandro Quiroz, un argentino de 34 años que vive desde hace siete años en Florianópolis, Brasil, permanece internado en estado crítico después de sufrir un accidente en moto. El joven está en coma y presenta graves lesiones en la cabeza, el cuello y uno de sus pulmones.
Un chef argentino permanece en estado crítico tras un choque en Florianópolis
Su familia sospecha que otro vehículo lo chocó y escapó, mientras impulsa una campaña solidaria para afrontar los gastos y acompañarlo durante su internación.
El marplatense se instaló en Brasil por motivos económicos y allí desarrolló su carrera dentro de la gastronomía hasta convertirse en chef. Sin embargo, había decidido regresar a la Argentina porque extrañaba a su familia y tenía previsto volver a Mar del Plata durante agosto.
El accidente ocurrió durante la madrugada del 16 de julio, después del partido entre Argentina e Inglaterra. Esa noche, varios argentinos se habían reunido en un bar de Florianópolis para seguir el encuentro deportivo.
Según relató Clara, hermana de Leandro, el joven no tenía previsto conducir su moto. Incluso le había pedido a una mujer con la que mantenía una relación que pasara a buscarlo porque no quería manejar al finalizar la reunión.
La familia cuenta con un video grabado aproximadamente una hora antes del episodio. En esas imágenes, Leandro aparece conversando con otras personas y, de acuerdo con el testimonio de su hermana, se encontraba en buenas condiciones.
Finalmente, el joven se subió a su moto y recorrió menos de 50 metros antes de impactar contra un paredón. Sus familiares sostienen como principal hipótesis que otro vehículo lo habría embestido desde atrás y luego se dio a la fuga, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente.
Clara viajó de urgencia a Brasil e intentó acceder a las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo sucedido. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no logró obtener las grabaciones ni información precisa sobre las circunstancias del accidente.
La hermana también puso en duda que se haya tratado de una caída sin intervención de terceros debido al estado en que quedó la moto. Según explicó, el vehículo presentaba daños importantes tanto en la parte delantera como en la trasera.
Además, una mujer que encontró a Leandro después del impacto indicó que llevaba colocado el casco. La familia también busca hablar con la joven que debía pasar a buscarlo, ya que considera que podría contar con información relevante sobre lo ocurrido.
Tras el accidente, Leandro fue trasladado a un hospital de Santa Catarina. Los médicos diagnosticaron varias hemorragias cerebrales, edema por una fractura de cráneo, dos fracturas cervicales y un neumotórax.
El estado de salud se agravó durante las últimas horas. Los profesionales detectaron una dilatación de las pupilas, que podría estar relacionada con un aumento de la inflamación cerebral, y debieron practicarle una traqueotomía.
La madre y una de las hermanas menores del chef permanecen en Brasil acompañándolo. La familia inició una colecta solidaria para cubrir los viajes y otros gastos derivados de la internación, mientras espera respuestas sobre la mecánica del accidente y mantiene la esperanza de que Leandro pueda despertar.