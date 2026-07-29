Una fuerte tormenta afectó este martes por la tarde a varias localidades del sur de Brasil. Puntualmente, se trata de la zona rural del estado de Río Grande do Sul que fue escenario de un frente convectivo que incluyó intensas lluvias, granizo y hasta un tornado.
Fuertes lluvias, granizo y hasta un tornado golpearon al sur de Brasil
Localidades de Río Grande do Sul sufrieron los embates de un frente de tormenta agresivo. La tarde del martes se hizo de noche rápidamente y se registraron imágenes de alto impacto, con granizo y hasta una formación similar a un tornado.
La Defensa Civil de Rio Grande do Sul confirmó al final de la noche de este martes (28) que la zona rural de los municipios de Giruá, Sete de Setembro y Senador Salgado Filho, en la región Noroeste, fueron alcanzados por un tornado al final de la tarde.
“Con base en los datos de radar, el tornado ocurrió alrededor de las 18:25, asociado a una supercélula, un tipo de tormenta que tiene una corriente ascendente giratoria. Las supercélulas comúnmente causan granizo de gran tamaño y ráfagas de viento intensas, y en algunas ocasiones, como esta, tornados”, explicó mediante una nota el Centro de Monitoreo de la Defensa Civil.
Confirmación
Cerca de una hora antes del tornado, la Defensa Civil había emitido una alerta naranja para la región Noroeste.
“La alerta fue sugerida con base en el radar meteorológico de Chapecó (SC), a 200 kilómetros de la tormenta, y el haz más bajo del radar estaba a más de 4,5 kilómetros de altura en la región donde ocurrió el tornado, imposibilitando la identificación de rotación cercana a la superficie que pudiera sugerir la ocurrencia de un tornado”, agregó el reporte.
Supercélula
El sitio especializado en clima Metsul explica que este fenómeno acontecido en la tarde del martes está vinculado a lo que se conoce como "Supercélula".
"Es el tipo de tormenta más organizado e intenso, caracterizado por la presencia de una corriente ascendente en rotación, conocida como mesociclón. A diferencia de las tormentas comunes, que suelen tener un ciclo de vida corto, una supercélula puede mantenerse activa durante varias horas, desplazándose a lo largo de grandes distancias mientras genera fenómenos meteorológicos severos", aseguran.
Y agregan: "Este tipo de tormenta es capaz de producir lluvias torrenciales, granizo de gran tamaño, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento destructivas. Su formación depende de una combinación de una atmósfera muy inestable, abundante humedad y una fuerte cizalladura del viento, es decir, cambios en la velocidad y la dirección del viento con la altura".
"Esa cizalladura hace que la corriente ascendente adquiera rotación, lo que permite que la tormenta conserve una estructura organizada y se intensifique. Por esa razón, las supercélulas son consideradas las tormentas con mayor potencial para generar fenómenos extremos", prosiguen los especialistas brasileños.
"Los tornados suelen estar asociados a las supercélulas porque la rotación del mesociclón puede concentrarse y extenderse hasta la superficie, formando un embudo giratorio. Si bien no todas las supercélulas producen un tornado, la gran mayoría de los tornados más intensos y destructivos del mundo se originan en este tipo de tormentas", agregan.
Y cierran: "Cuando una supercélula se desarrolla en un ambiente muy favorable, con una fuerte inestabilidad atmosférica y una intensa cizalladura del viento, el riesgo de formación de tornados aumenta de manera significativa".