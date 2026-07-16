Un macabro hallazgo mantiene en vilo a la opinión pública de Londres tras confirmarse el asesinato de Dale Mundell, un joven de 34 años cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de una valija en una zona boscosa de Borstal, en el condado de Kent. Mundell se encontraba desaparecido desde el pasado jueves, lo que había activado una intensa búsqueda policial tras la denuncia de sus allegados.
Reino Unido: hallaron el cuerpo de un joven en una valija tras desaparecer en Wimbledon
Los restos de Dale Mundell, de 34 años, fueron localizados en una zona boscosa de Borstal tras una intensa búsqueda policial. Por el crimen fueron detenidos dos hombres que conocían a la víctima.
La alarma se encendió cuando la familia de la víctima manifestó su preocupación al no poder contactarlo. Agentes de la Policía Metropolitana acudieron a su domicilio en el distrito de Wimbledon.
Si bien el joven no se encontraba en el inmueble, los investigadores detectaron evidencias biológicas que sugerían que alguien había resultado herido en el lugar, lo que dio inicio inmediato a una pesquisa criminal de urgencia.
Hallazgo en un sitio histórico
Al día siguiente, las labores de rastreo se trasladaron a la localidad de Borstal, célebre en la historia penal por albergar en 1902 la primera institución reformatoria de menores del Reino Unido.
Fue en una de sus zonas boscosas donde las autoridades hallaron una valija abandonada que llamaba la atención por la presencia de insectos. Al inspeccionarla, confirmaron la peor sospecha: en su interior yacían los restos de Mundell.
Dale Mundell, originario de Islington, era un profesional muy valorado en el ámbito de la salud comunitaria.
Trabajaba como gerente y consultor de asistencia social, y recientemente había fundado Care 4 Pride, un proyecto destinado a proveer cuidados domiciliarios y soporte hospitalario a la comunidad LGBTQ+ en Londres. Previamente, desempeñó tareas durante una década en Spectra, coordinando apoyo para personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales.
Dos sospechosos tras las rejas
La investigación avanzó con celeridad y culminó con el arresto de dos hombres que conocían a la víctima y compartían domicilio. Joshua Miller, de 32 años, enfrenta cargos por asesinato y por impedir un entierro legal. Por su parte, Jamie Cooper, de 27 años, está acusado del delito de impedir un entierro legal.
Ambos imputados comparecieron por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Medway para la lectura de los cargos correspondientes. La justicia británica determinó que permanezcan bajo prisión preventiva a la espera de nuevas audiencias que ayuden a determinar el móvil del brutal homicidio que conmociona a la capital inglesa.