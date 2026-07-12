El torneo más prestigioso del circuito llega a su desenlace. Tras dos semanas de altísimo nivel en el All England Club, Wimbledon 2026 conocerá hoy a su nuevo monarca. El court central será testigo de un choque de colosos: de un lado, Jannik Sinner, el dominador absoluto del circuito ATP; del otro, Alexander Zverev, decidido a rubricar el mejor momento de su carrera con la gloria máxima en Londres.
Sinner y Zverev cara a cara en una final de Wimbledon que promete paralizar al tenis mundial
El número uno del planeta busca revancha en el césped londinense frente a un alemán en estado de gracia que sueña con encadenar su segundo Grand Slam consecutivo.
El implacable andar del líder mundial
Para Sinner, la final representa la oportunidad perfecta de saldar una cuenta pendiente. Tras quedarse a las puertas de la gloria en la edición pasada, el italiano desató una verdadera tormenta sobre el césped británico, exhibiendo una solidez mental y un tenis de otra galaxia. Su carta de presentación para este domingo fue la descomunal lección de tenis que le dio a Novak Djokovic en semifinales, despachándolo en sets corridos con un servicio letal. El de San Cándido salta a la cancha con una sola misión: ratificar que la corona del tenis le pertenece.
Zverev y la chance de quebrar su propia historia
En la otra esquina emerge la figura de "Sascha" Zverev, quien atraviesa una racha idílica. El teutón logró domar una superficie que históricamente le resultaba esquiva y derribó todos sus límites en la capital inglesa. Tras sepultar una racha adversa frente al estadounidense Taylor Fritz y despachar con autoridad a Arthur Fery, el alemán destrozó su histórico techo de la cuarta ronda en este certamen. Con el envión de buscar su segundo Major al hilo, llega con el pecho inflado de confianza para plantarle cara al mejor del planeta.
Una cita imperdible
El planeta tenis se detiene para coronar al dueño de la mítica Catedral. Agendá los datos clave para seguir el desenlace en vivo:
Hora: 12:00 (Sintonía de Argentina).
Pantalla: Disponible en directo por ESPN y mediante streaming en Disney+.
Escenario: Cancha Central del All England Tennis Club, Londres.