La pelota vuelve a rodar en los certámenes domésticos. Tras la histórica pausa que impuso el Mundial 2026, la Copa Argentina enciende nuevamente sus motores este domingo para dar inicio a la llave de 16avos de final. El plato fuerte de la jornada lo protagonizarán Independiente Rivadavia de Mendoza y Tigre, dos equipos que prometen un choque electrizante en territorio neutral.
La Copa Argentina vuelve al ruedo con un partidazo entre Independiente Rivadavia y Tigre
Tras el receso por el Mundial, los 16avos de final se ponen en marcha este domingo en Córdoba. El Matador busca dar el golpe ante la Lepra mendocina.
La cita futbolística tendrá lugar en la provincia de Córdoba, puntualmente en el Gigante de Alberdi (el estadio Julio César Villagra), a partir de las 16:15. Este encuentro marca el relanzamiento de un torneo que se caracteriza por su mística integradora, donde instituciones de diversos escalafones del fútbol local se juegan el todo por el todo a eliminación directa.
Por el lado del conjunto mendocino, la premisa es clara: revalidar sus credenciales. La Lepra llega con el orgullo de ser el vigente poseedor de la corona y buscará pisar fuerte en suelo cordobés para estirar su hegemonía. Con el envión anímico de su última y gloriosa campaña, el cuadro de la provincia del buen vino intentará ratificar su gran presente y avanzar un casillero más en el cuadro general.
En la vereda de enfrente se planta el Matador de Victoria. Tigre asume el desafío con el traje de retador, decidido a voltear al último monarca para meterse de lleno entre los mejores 16 del campeonato. Para los de Zona Norte, la Copa Argentina no es un torneo más; representa el camino más corto para bordarse una estrella y abrochar un pasaporte directo a las copas internacionales, razones más que suficientes para salir a quemar las naves.
Más allá del boleto a la siguiente ronda, el incentivo que flota en el aire es gigante. Quien logre salir airoso de este cruce no solo seguirá con vida en el certamen, sino que quedará en las puertas de un choque estelar frente al vencedor de la llave entre River Plate y Aldosivi. Con semejante premio en el horizonte, cordobeses y visitantes neutrales serán testigos de un interesante partido, donde el mínimo descuido significará armar las valijas.
La probable formación de Independiente Rivadavia
Nicolás Bolcato, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentin; Matías Fernández, Leonel Bucca; Victorio Ramis y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
El posible once de Tigre
Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.