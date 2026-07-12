Primera B

Santa Fe FC dejó escapar dos puntos, pero la cima sigue intacta

La decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Primera B dejó emociones de principio a fin. El líder Santa Fe FC estuvo dos veces abajo en el marcador frente a Defensores de Alto Verde, pero rescató un valioso empate en el cierre del partido. Banco Provincial tampoco pudo aprovechar la oportunidad de descontar, ya que igualó en Santo Tomé ante Atenas. Con estos resultados, la pelea por el campeonato continúa abierta y con varios equipos ilusionados.