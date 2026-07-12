La Primera B de la Liga Santafesina volvió a ofrecer una jornada repleta de goles, emociones y resultados que mantuvieron intacta la expectativa por la definición del Torneo Apertura 2026.
Santa Fe FC dejó escapar dos puntos, pero la cima sigue intacta
La decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Primera B dejó emociones de principio a fin. El líder Santa Fe FC estuvo dos veces abajo en el marcador frente a Defensores de Alto Verde, pero rescató un valioso empate en el cierre del partido. Banco Provincial tampoco pudo aprovechar la oportunidad de descontar, ya que igualó en Santo Tomé ante Atenas. Con estos resultados, la pelea por el campeonato continúa abierta y con varios equipos ilusionados.
La fecha 16 se presentaba como una gran oportunidad para que Banco Provincial recortara diferencias con el líder Santa Fe FC, pero finalmente nada cambió en los puestos de privilegio.
Ante Alto Verde, el puntero vivió una tarde complicada. Defensores mostró personalidad, intensidad y estuvo muy cerca de quedarse con una victoria de enorme valor. Mirko Ramírez abrió el marcador para el conjunto local y, aunque Lionel Rodríguez consiguió la igualdad para Santa Fe FC, Lucas Martínez volvió a poner arriba al Defe.
Cuando parecía que el campeonato iba a tener un cierre mucho más apretado, apareció Mauricio Ruiz Díaz para establecer el 2 a 2 definitivo en los minutos finales y rescatar un punto de enorme importancia para el líder.
Ese empate mantuvo a Santa Fe FC en lo más alto de las posiciones con 42 unidades, conservando cuatro puntos de ventaja sobre Banco Provincial, que tampoco logró sumar de a tres.
El conjunto bancario visitó a Atenas en Santo Tomé y terminó igualando 1 a 1. Matías Casco adelantó al elenco local, mientras que Franco Martínez marcó el empate para Banco. El reparto de puntos terminó favoreciendo al puntero, que conservó la diferencia cuando restan cada vez menos jornadas para el final del certamen.
Muchos goles y una tabla que promete un cierre apasionante
Detrás de los dos primeros continúa una lucha muy pareja por mantenerse en la conversación del campeonato.
Pucará consiguió uno de los triunfos más importantes de la jornada al superar por 3 a 1 a Los Canarios.
Nicolás Britos, Nahuel Manchado y Dylan Olivares marcaron para el vencedor, mientras que Amir Navarro descontó para la visita. Con estos tres puntos, Pucará llegó a 33 unidades y quedó muy cerca del lote de arriba, mientras que Los Canarios desperdiciaron una buena oportunidad para acercarse al liderazgo y permanecen con 35.
San Cristóbal también hizo valer su localía al derrotar por la mínima diferencia a Belgrano gracias al tanto convertido por Rodrigo Arévalo. El triunfo le permitió alcanzar los 32 puntos y seguir alimentando sus aspiraciones.
Otro de los grandes protagonistas de la fecha fue Nuevo Horizonte. Con una actuación contundente goleó 4 a 0 a Defensores de Peñaloza con dos tantos de Lautaro Wagner, además de los goles de Martín Retamar y Kevin Balquinta.
La victoria lo ubicó con 34 unidades, apenas por debajo de Los Canarios y muy cerca de los principales animadores del campeonato.
El Cadi también sumó una importante victoria al derrotar 3 a 0 a Atlético Arroyo Leyes con goles de Axel Sales Rubio, Emiliano Villalba y Lautaro Escobar, mientras que Vecinal Gálvez venció con autoridad por 3 a 0 a Los Piratitas gracias a los tantos de Santiago Portero, Maximiliano Franco y Jonathan Echeverría.
En otros resultados, Don Salvador superó 1 a 0 a Los Juveniles con un gol de Lautaro Villalva; CCyD El Pozo derrotó 2 a 1 a Deportivo Agua mediante las conquistas de Alexis Albe y Astor Rozycki, mientras que Ignacio Jeandreren convirtió para el conjunto derrotado.
Loyola, por su parte, venció 2 a 1 a Floresta con goles de Alexis Varela y Elías Rubio, mientras que Nahuel Fernández descontó para la visita.
Con dieciséis fechas disputadas, la tabla de posiciones mantiene a Santa Fe FC como único líder con 42 puntos, seguido por Banco Provincial con 38. Más atrás aparecen Los Canarios con 35, Nuevo Horizonte con 34, Pucará con 33, San Cristóbal con 32 y Belgrano con 28.
Lo que viene en la B
La recta final del Apertura promete emociones hasta el último capítulo. El líder continúa dependiendo de sí mismo, aunque sus perseguidores saben que cualquier tropiezo puede modificar el panorama.
Cada fecha adquiere un valor decisivo y la lucha por el ascenso mantiene en vilo a todos los protagonistas de una Primera B que continúa entregando espectáculo, paridad y una definición apasionante.