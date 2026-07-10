El Reino Unido se encuentra en estado de absoluto estupor tras confirmarse el brutal asesinato de Ann Widdecombe, una de las figuras más carismáticas, singulares y queridas de la política y la televisión británica de las últimas décadas.
Asesinaron a Ann Widdecombe, la emblemática exministra y diputada británica
La histórica dirigente conservadora, de 78 años, fue hallada sin vida con graves heridas en su casa de Devon. La policía detuvo a un sospechoso de 26 años y descarta, por el momento, un móvil político.
La exministra y diputada, de 78 años, fue encontrada sin vida este jueves en su vivienda rural de Haytor, en la región de Devon, con graves heridas en el cuerpo. Tras el hallazgo, las autoridades abrieron de inmediato una investigación por homicidio.
Efectivos policiales y servicios de emergencia acudieron a la propiedad en horas del mediodía tras recibir un aviso sanitario. Al ingresar al domicilio donde la dirigente vivía sola desde su retiro en 2010, constataron el deceso. Los peritos establecieron un estricto cordón de seguridad en el lugar para recolectar pruebas forenses que permitan esclarecer la mecánica del ataque.
Un joven detenido y sin indicios de terrorismo
Pocas horas después del trágico descubrimiento, las fuerzas de seguridad avanzaron a paso firme. El subcomisario de la Policía de Devon y Cornualles, Matt Longman, confirmó en una rueda de prensa la detención de un joven británico de 26 años en la localidad cercana de Newton Abbot como principal sospechoso del crimen.
A pesar del impacto institucional que genera la muerte de una antigua secretaria de Estado, Longman llevó tranquilidad a la población y precisó que, por el momento, "no hay información" que sugiera que el asesinato responda a un "delito con motivación política". De igual manera, los investigadores descartaron de forma tajante cualquier vinculación con un ataque de carácter terrorista.
De la alta política al carisma televisivo
Nacida en Bath, Widdecombe forjó una extensa y respetada carrera pública. De profundas convicciones católicas, cursó estudios de Filosofía, Política y Economía en la prestigiosa Universidad de Oxford. Dentro del Partido Conservador (Tory), se desempeñó como ministra de Estado de Empleo (1994-1995) y ministra de Prisiones (1995-1997), ganando reputación por su estilo directo, frontal y sin rodeos.
Con los años y los giros del mapa político británico, también formó parte del Partido del Brexit y de la fuerza Reform UK.
Sin embargo, tras su retiro de la Cámara de los Comunes en 2010, protagonizó una de las reconversiones más insólitas del espectáculo británico. Lejos de la solemnidad del Parlamento, explotó su veta humorística y se convirtió en una celebridad televisiva.
Su participación en el popular certamen de baile Strictly Come Dancing selló un pacto de afecto eterno con el público: a pesar de su evidente falta de destreza para la danza, su carisma y su predisposición para reírse de sí misma la mantuvieron en competencia durante nueve semanas.
Dolor y repercusiones en el arco político
La noticia de su trágica muerte desató inmediatas reacciones de las máximas figuras del país. La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, se declaró "profundamente entristecida" por las angustiantes circunstancias del hecho y garantizó todo el apoyo del Gobierno para la investigación.
Por su parte, el ex primer ministro Boris Johnson la despidió calificándola como una "heroica defensora y una oradora excepcional capaz de entusiasmar al público", mientras que el exlíder conservador William Hague la recordó como una "persona única y una gran amiga de enorme calidez".
Mientras el país llora a una de sus personalidades más cautivadoras, la Justicia británica busca determinar el móvil detrás del brutal ataque.